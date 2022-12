Nicht mehr lange, bis in Polen und Schweden der neue Handball-Weltmeister ausgemacht wird. Doch wie ist dabei überhaupt der Modus? Wir klären Euch über den Turnierablauf auf und werfen zudem einen Blick auf die Gruppen.

Die 28. Handball-Weltmeisterschaft wird Anfang des kommenden Jahres, zum zweiten Mal seit 2019, in zwei Ländern ausgetragen: Polen und Schweden. Insgesamt 32 Nationen werden dort vom 11. Januar bis zum 29. Januar um den Titel kämpfen, Deutschland legt in der Vorrunde in Kattowitz los.

Ihr möchtet wissen, wie der Modus bei der WM 2023 aussieht und welcher Gruppe Deutschland zugeteilt ist? Die Antworten erhaltet Ihr im Folgenden.

Handball WM 2023: Wie funktioniert der Modus?

Im ersten Schritt müssen sich die 32 Mannschaften durch die Gruppenphase kämpfen, dabei sind sie aufgeteilt in acht Gruppen mit jeweils vier Teams. Die drei Nationen jeder Gruppe, die am Ende der Vorrunde am besten dastehen, ziehen in die Hauptrunde ein - die letztplatzierten dürfen im President's Cup noch um bessere Endplatzierungen buhlen.

Für die Ränge eins bis drei geht es - mitsamt aller bereits gesammelten Punkte - weiter in die Hauptrunde. In vier Sechsergruppen werden dort die acht Plätze für das Viertelfinale ermittelt - qualifizieren werden sich also nur die beiden besten Teams pro Gruppe. Ab dem Viertelfinale dann ganz klassisch: K.o.-System.

© getty Deutschland macht den Auftakt gegen Katar.

Deutschland bei der Handball WM 2023: Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

Und gegen wen muss Deutschland in der Gruppenphase ran? Gegen Katar, Serbien und Algerien. Drei Spiele in sechs Tagen wird das DHB-Team bestreiten, den Auftakt macht es am 13. Januar 2023 um 20.30 Uhr gegen Katar.

Gruppe E:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Algerien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Deutschland bei der Handball WM 2023: Spielplan der K.o.-Phase

Nach der Gruppenphase und der anschließenden Hauptrunde geht es dann also mit der K.o.-Phase weiter, die am 25. Januar mit dem Viertelfinale startet. Im Anschluss werden fast alle Partien in Stockolm stattfinden, insgesamt werden neun der zwölf K.o-Spiele in der Tele2 Arena ausgetragen.