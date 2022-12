In der Handball Champions League stehen sich heute die Mannschaften vom THW Kiel und dem HBC Nantes gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Team vom THW Kiel bekommt am heutigen Donnerstag die Chance auf Wiedergutmachung. Hatte man sich im Hinspiel gegen den französischen Klub HBC Nantes doch klar mit 30:38 geschlagen geben müssen.

Aber auch um die Option eines direkten Einzugs ins Viertelfinale zu wahren, bedarf es heute eines Sieges. Nach acht Spieltagen kommen die Norddeutschen auf sechs Punkte, belegen damit den fünften Platz. Um zumindest die K.o.-Runde zu erreichen, darf das Team nicht tiefer als auf Rang sechs rutschen.

Die Generalprobe in der Bundesliga bewältigte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha mit Bravour. Gegen Angstgegner Wetzlar setzte man sich am Sonntag mit 31:25 durch und behält damit in der Tabelle Kontakt zu Spitzenreiter Füchse Berlin.

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Beginn, Infos

Wettbewerb: Handball Champions League

Handball Champions League Spieltag: 9. Spieltag (Gruppenphase)

9. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 8. Dezember

Donnerstag, 8. Dezember Beginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Wunderino-Arena in Kiel

© getty Der THW Kiel ist in der Bundesliga aktuell auf Rang zwei.

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem THW Kiel und dem HBC Nantes wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Doch wann wird die Übertragung Fahrt aufnehmen? Und was braucht man für den Zugriff auf die Ausstrahlung? SPOX liefert die Antworten.

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute im Livestream

Um das Match im Stream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden DAZN-Abos sein. Dieses beläuft sich derzeit auf 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. In der Mitgliedschaft enthalten sind alle Handball Champions League-Duelle mit deutscher Beteiligung sowie eine zusätzliche Auswahl. Darüber hinaus sind auch der Großteil der Fußball-Champions League sowie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga auf der Plattform des Anbieters verfügbar.

Die Übertragung am Donnerstag wird erst kurz vor Spielbeginn ihren Anfang nehmen. Als Kommentator ist Uwe Semrau im Einsatz.

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV

Um das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr einen TV-Receiver der Marke Sky Q. In diesem Fall könnt Ihr das geradlinige DAZN-Abo einfach hinzubuchen. Weitere Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link.

Ihr seid bereits in Besitz des linearen Abonnements? Dann könnt Ihr ab 18.35 Uhr den Kanal zwei einschalten. Hier wird ebenfalls die gesamte Begegnung zu sehen sein.

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu stellen wir von SPOX auch einen Liveticker zur Verfügung. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos zum Spiel. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie THW Kiel vs. Nantes

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle nach acht Spieltagen

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1 FC Barcelona 8 7 1 0 280:232 48 15 2 KS Kielce 8 7 0 1 272:249 23 14 3 HBC Nantes 8 6 0 2 281:248 33 12 4 Aalborg Håndbold 8 3 1 4 267:261 6 7 5 THW Kiel 8 2 2 4 263:263 0 6 6 SC Pick Szeged 8 3 0 5 248:260 -12 6 7 RK Celje 8 1 0 7 238:281 -43 2 8 Elverum Håndball 8 1 0 7 224:279 -55 2

THW Kiel vs. Nantes, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des achten Spieltages