THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel kriegt es heute in der Champions League mit Aalborg Handbold zu tun. Wie Ihr das Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Ein neuer Spieltag in der Handball-Champions-League bricht am heutigen Mittwoch, den 2. November, an. Drei Spiele der sechsten Spielrunde stehen an, unter anderem trifft auch der THW Kiel auf den dänischen Meister Aalborg Handbold. Um 20.45 Uhr stehen sich die beiden Mannschaften der Gruppe B in der Kieler Wunderino Arena gegenüber.

Die Norddeutschen finden in dieser Spielzeit auf internationaler Ebene aktuell nicht so richtig in die Spur. Nach fünf Spielen steht man bei nur zwei Siegen und drei Niederlagen - bedeutet im Moment Rang fünf. Niederlagen kassierte der Champions-League-Gewinner von 2020 bislang gegen den RK Celje Pivovarna Lasko, KS Vice Kielce und den HBC Nantes. Aalborg liegt mit einem Sieg mehr als Kiel auf Rang drei.

© imago images Der THW Kiel liegt in der Gruppe B der Champions League auf Rang fünf.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN ist auch heute der richtige Ansprechpartner, wenn die Kieler auf Aalborg treffen. In der Saison 2022/23 gehören dem Streamingdienst nämlich die Rechte an den Spielen mit deutscher Beteiligung und noch mehr dazu. Morgen sind deshalb zwei weitere Partien zu sehen: Wisla Plock vs. Veszprem HC und GOG Svendborg vs SC Magdeburg.

Heute geht es jedoch um Kiel vs. Aalborg. Um 20.45 Uhr geht dafür die Übertragung los, dann meldet sich Uwe Semrau, der die Partie von Anfang bis Ende kommentiert.

Mit einem DAZN-Abonnement kriegt Ihr nicht nur Zugriff auf Topspiele der Handball-Champions-League, sondern auch auf zahlreiche andere Sportarten: auf Tennis, Darts, WWE, UFC, Motorsport, Radsport, US-Sport, Wintersport, Fußball und vieles mehr.

Das Monatsabo wird dabei für 29,99 Euro monatlich angeboten. Im Jahr fallen für das Jahresabo 274,99 Euro an.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt aber trotzdem live mit dabei sein, wenn sich der THW Kiel und Aalborg Handbold gegenüberstehen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung dafür: nämlich den Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem THW Kiel und Aalborg Handbold.

Begegnung: THW Kiel vs. Aalborg Handbold

THW Kiel vs. Aalborg Handbold Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 2. November 2022

2. November 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

