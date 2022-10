Handball - Nantes vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Champions-League stehen sich heute der THW Kiel und der HBC Nantes gegenüber. Wie Ihr das Spiel des 5. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Teil zwei des 5. Spieltags im Rahmen der Handball-Champions-League: Der THW Kiel ist am heutigen Donnerstag, den 27. Oktober, zu Gast beim HBC Nantes, der aktuell ungeschlagen die französische Liga anführt. Um 20.45 Uhr geht das Spiel los, gespielt wird in Nantes.

In der Königsklasse will es aktuell nicht so klappen für den deutschen Rekordmeister aus Kiel. Aus vier Spielen konnte man bislang nur vier Punkte mitnehmen, gegen den KS Vive Kielce (Polen) und Celje Pivovarna Lasko (Slowenien) kassierte man zwei Niederlagen.

In der Bundesliga ist man hingegen aktuell Zweiter, im Topspiel am vergangenen Wochenende setzten sich die Norddeutschen gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 32:29 durch.

Handball - Nantes vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Nantes und Kiel live und in voller Länge verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Beim Streamingdienst werden nämlich in dieser Saison die Spiele der deutschen Vereine in der Königsklasse gezeigt. Der Start der Übertragung erfolgt wenige Augenblicke vor Spielbeginn.

© getty Der THW Kiel setzte sich im Bundesliga-Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 32:29 durch.

Uwe Semrau kommentiert dabei das Spielgeschehen in Nantes. Das Spiel des SC Magdeburg gegen Veszprem HC ist heute demnach ebenfalls bei DAZN zu sehen, so auch Celje gegen Kielce.

Doch neben hochklassigen Handball-Spielen bietet das "Netflix des Sports" auch zahlreiche andere Sportarten an. Was den Fußball betrifft, sind etwa Partien der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A und Champions League zu sehen. Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und US-Sportarten (NBA und NFL) werden ebenfalls angeboten.

Was benötigt wird, um auf all dies zugreifen zu können, ist ein Abonnement, für das man 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro zahlen muss.

Handball - Nantes vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die über kein DAZN-Abonnement verfügen, können das Champions-League-Spiel zwischen dem HBC Nantes und dem THW Kiel auf eine andere Art und Weise verfolgen: mit dem Liveticker bei SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Nantes und Kiel.

