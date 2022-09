THW Kiel nach Sieg in Hannover zurück an der Tabellenspitze

Vier Tage nach der ersten Niederlage in der Champions League ist der THW Kiel in der Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der deutsche Rekordmeister setzte sich beim TSV Hannover-Burgdorf mit 29:27 (15:13) durch und kehrte damit an die Tabellenspitze zurück.

Nach einem über lange Zeit ausgeglichenen Nordduell entschieden die Schleswig-Holsteiner die Partie mit einer Leistungssteigerung in den letzten zehn Minuten. In der Königsklasse hatten sich die Zebras beim slowenischen Meister RK Celje mit 36:38 geschlagen geben müssen.

Am Vortag hatten die Rhein-Neckar Löwen das Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt nach einem Kraftakt 28:27 (14:13) gewonnen und ebenfalls den fünften Liga-Sieg der Spielzeit gefeiert. Die SG (7:3) kassierte dagegen die erste Saisonniederlage und ließ nach dem Unentschieden gegen die Füchse Berlin (31:31) zum zweiten Mal Punkte liegen.