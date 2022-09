Handball - Celje vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel trifft heute in der Champions League auf den slowenischen Topklub RK Celje Pivovarna Laska. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der THW Kiel ist exakt vor einer Woche mit einem Sieg über Elverum Handball in die neue Handball-Champions-League-Saison 2022/23 gestartet und will am heutigen Mittwoch, den 21. September, im Rahmen des 2. Spieltags den zweiten Sieg einfahren. Um 18.45 Uhr geht es auswärts gegen den slowenischen Meister RK Celje Pivovarna Laska, der sein Auftaktspiel gegen Aalborg Handbold mit 32:36 verlor.

Handball - Celje vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Saison ist DAZN in Deutschland für die Übertragung der Handball-Champions-League verantwortlich. Dabei werden alle Spiele der deutschen Mannschaften beim Streamingdienst gezeigt, so auch das heutige zwischen Celje und Kiel. Die Übertragung geht unmittelbar vor Spielbeginn los. Während der Partie wird das Duo, bestehend aus Kommentator Michael Born und Experte Piet Krebs, eingesetzt. Morgen ist bei DAZN auch die Partie SC Magdeburg gegen RK Zagreb zu sehen.

© imago images Der THW Kiel bezwang zum Champions-League-Auftakt Elverum Handball mit 36:26.

Ihr liebt Sport? Dann ist DAZN genau der richtige Anbieter für Euch, beim "Netflix des Sports" seht Ihr neben der Handball-Champions-League auch zahlreiche Fußballspiele (u.a. Spiele der Champions League, Bundesliga und anderen europäischen Topligen) sowie Sportarten wie Tennis, Darts, Kampfsport (UFC, Boxen), Radsport oder Motorsport.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro, die Jahresversion ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

Handball - Celje vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, muss trotzdem nicht auf das Spitzenspiel verzichten, SPOX tickert das Duell nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem RK Celje und dem THW Kiel.

Begegnung: Celje Pivovarna Laska - THW Kiel

Celje Pivovarna Laska - THW Kiel Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 2 (Gruppenphase)

2 (Gruppenphase) Datum: 21. September 2022

21. September 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Celje (Slowenien)

Celje (Slowenien) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball: Die Tabelle der Gruppe B vor dem 2. Spieltag