In der Handball-Bundesliga trifft heute der Tabellenführer SC Magdeburg auf den HBW Balingen-Weilstetten. Das ganze Duell wird hier im Liveticker angeboten.

Der SC Magdeburg steht kurz davor, Deutscher Meister zu werden. Gegen Balingen braucht der Tabellenführer lediglich einen Punkt, um sich endgültig vom THW Kiel abzusetzen. SPOX bietet das gesamte Spiel im Liveticker an.

SC Magdeburg vs. Balingen: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Magdeburg führt drei Spieltage vor Schluss die Tabelle der Handball-Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Nummer eins THW Kiel an. Heißt also, dass dem SCM heute gegen den Vorletzten der Liga aus Balingen bereits ein Unentschieden genügt, um die zweite Meisterschaft seit der Wiedervereinigung zu gewinnen. Zuletzt gelang es dem Rekordmeister der DDR (zehn Titel) in der Saison 2000/01, Meister zu werden.

Vor Beginn: Das Match geht um 19.05 Uhr los und wird in Magdeburg ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel am 32. Spieltag in der Handball-Bundesliga zwischen dem SC Magdburg und dem HBW Balingen-Weilstetten.

SC Magdeburg vs. Balingen: Handball Bundesliga heute im TV und Livestream

Die Rechte an der Handball-Bundesliga hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Wer das Duell zwischen Magdeburg und Balingen also live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von Sky. Die Partie wird nämlich auf dem Sender Sky Sport 2 (HD) mit Jens Westen als Kommentator übertragen.

Außerdem lässt sich das Spiel auch im Livestream von Sky verfolgen. Was Ihr dafür braucht: entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

