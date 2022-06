In der Champions League im Handball findet am heutigen Sonntag das Finale statt. Wie lässt sich das Duell zwischen KS Kielce und dem FC Barcelona live verfolgen? SPOX klärt zur Übertragung im TV und Livestream auf.

Wer setzt sich jetzt die Krone auf? KS Kielce und der FC Barcelona stehen sich im Finale der EHF Champions League gegenüber, kämpfen am heutigen Sonntag, den 19. Juni somit um den Titelgewinn auf der ganz großen Bühne im Handball. Schauplatz ist die Lanxess Arena in Köln, der Anwurf erfolgt dort um 18 Uhr.

Erst am gestrigen Samstag wurden die beiden Teilnehmer am Endspiel ermittelt, geschehen ist das über den Final-Four-Modus. Im Halbfinale setzte sich zum einen Barca mit einem 34:30 gegen den THW Kiel durch, im anderen Aufeinandertreffen behielt Kielce mit einem 37:35 die Oberhand gegen Veszprem. Nun gibt es also ein spanisch-polnisches-Duell im Finale.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, ob und wie sich das Finale der Champions League im Handball live im TV und Livestream verfolgen lässt.

© getty Der FC Barcelona kann den Titel in der EHF Champions League verteidigen.

Handball - Champions League Finale: Übertragung heute live im TV und Livestream

Bleibt die Frage: Wird man sich den Showdown eigentlich auch live im TV und Livestream ansehen können? Die erfreuliche Antwort: ja, wird man. Und zwar hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert, womit Ihr das Endspiel dort live verfolgen könnt.

Eine reguläre Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. In Österreich ist das bei ServusTV der Fall, mit einer legalen VPN-Verbindung könnt Ihr hierbei den Online-Livestream abrufen.

Vor dem Finale könnt Ihr bei DAZN übrigens auch schon das Spiel um Platz drei sehen, das um 15.15 Uhr beginnt. Danach geht es dann mit der Berichterstattung zum Endspiel weiter. Kommentator ist Uwe Semrau, Bob Hanning der Experte an seiner Seite. Gari Paubandt fungiert als Reporter vor Ort.

Es handelt sich bei DAZN bekanntermaßen um einen kostenpflichtigen Dienst. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig. Zu sehen gibt es dort neben Handball unter anderem auch die Champions League im Fußball, die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1, ebenso wie US-Sport mit der NBA und der NFL.

Handball - Champions League Finale: Übertragung heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Abo bei DAZN haben und trotzdem nichts verpassen wollen, dann klickt Euch hier bei SPOX rein. Wir begleiten das Finale nämlich im Liveticker.

Handball - Champions League Finale: Übertragung heute live im TV und Livestream - Infos im Überblick

Begegnung: KS Kielce - FC Barcelona

KS Kielce - FC Barcelona Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Spieltag: Finale

Finale Datum: 19. Juni 2022

19. Juni 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

