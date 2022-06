Der THW Kiel trifft im Halbfinale beim Final Four der Handball Champions League auf den FC Barcelona. Hier gibt es das Duell im Liveticker.

Wer zieht in das Finale der Handball Champions League ein? Im Final Four bekommt es der THW Kiel mit dem FC Barcelona zu tun.

THW Kiel vs. FC Barcelona: Halbfinale beim Final Four der Handball Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei Kiel gegen Barcelona erfolgt heute um 18 Uhr der Anwurf. Schon am morgigen Sonntag steigt das Spiel um Platz drei (15.15 Uhr) sowie das Finale (18 Uhr).

Vor Beginn: In der Handball Champions League geht es jetzt in die richtig heiße Endphase. Nach dem Abschluss des Viertelfinals vor rund einem Monat steht jetzt das Halbfinale an. Dieses wird über je eine Partie, also nicht im Hin- und Rückspiel-Modus bestritten. Mit dem THW Kiel ist auch ein deutscher Klub vertreten, er trifft heute in Köln auf den FC Barcelona. Das andere Duell im Final Four: KC Veszprem gegen KS Kielce.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker!

THW Kiel vs. FC Barcelona: Halbfinale beim Final Four der Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Wer nicht vor Ort sein wird, um das Spiel zu sehen, kann es auch problemlos im TV und Livestream verfolgen. Der Streamingdienst DAZN bietet eine Übertragung an. Gari Paubandt wird Kiel gegen Barcelona kommentieren, Experte ist Bob Hanning, Reporter vor Ort Sascha Staat.

Bei DAZN kann man Mitglied werden, indem man ein Monatsabo oder ein Jahresabo abschließt. Neukunden oder wiederkehrende Kunden zahlen für das jederzeit kündbare Monatsabo 29,99 Euro, während für das Jahresabo 274,99 Euro fällig werden. Hierbei ist es aber auch möglich, monatlich 24,99 Euro zu überweisen und diese Mitgliedschaft somit per Raten zu zahlen.

Handball - Champions League Final Four: Der Zeitplan