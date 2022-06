Das Final Four der Handball-Champions-League 2021/22 steht vor der Tür. Wir verraten Euch, ob die Schlussphase der Königsklasse im Free-TV zu sehen sein wird und wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Vier Mannschaften sind noch im Kampf um die Handball Champions League 2021/22 vertreten. Eines dieser vier Teams ist der deutsche Rekordmeister THW Kiel, der im Halbfinale beim Final Four auf den amtierenden Champion FC Barcelona trifft. Die Partie wird am Samstag, den 18. Juni, in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen. Um 18 Uhr geht es los.

Davor, um 15.15 Uhr, treffen noch die anderen beiden Halbfinalisten MKB Veszprem KC und KS Vive Kielce aufeinander.

Neben den beiden Halbfinals finden auch das Spiel um Platz 3 und das Finale am Sonntag (19. Juni) in Köln statt.

Handball - Champions League Final Four: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte Sa., 18. Juni 15.15 Uhr MKB Veszprem KC KS Vive Kielce Lanxess Arena, Köln Sa., 18. Juni 18.00 Uhr THW Kiel FC Barcelona Lanxess Arena, Köln So., 19. Juni 15.15 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Lanxess Arena, Köln So., 19. Juni 18.00 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Lanxess Arena, Köln

Handball - Champions League Final Four live im Free-TV? So seht Ihr Spiele live im TV und Livestream

Keines der vier Partien beim Final Four in Köln läuft am Wochenende im Free-TV. Wer die Begegnungen am Samstag und am Sonntag live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von DAZN. Der Streamingdienst ist es, der die Übertragungsrechte für das Spektakel in der Königsklasse besitzt und alle vier Spiele anbietet. Die Übertragung der Halbfinalspiele am Samstag beginnt in beiden Fällen kurz vor Anwurf. Uwe Semrau kommentiert das erste Halbfinale, das der ungarische Vizemeister MKB Veszprem KC und der polnische Meister KS Vive Kielce bestreiten. Johannes Bitter wird diesbezüglich als Experte eingesetzt, Reporter vor Ort ist Sascha Staat.

Bitter und Staat sind im Anschluss auch für das Halbfinale zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona verantwortlich. Lediglich der Kommentator wird ausgetauscht: Gari Paubandt übernimmt die Rolle von Semrau.

Neben der Handball-Champions-League wird DAZN in der kommenden Saison auch Spiele der Fußball Champions League übertragen. Darüber hinaus auch viele andere Sportarten wie Tennis, Darts, US-Sport, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Wrestling, Boxen oder Rugby.

All diese Sportarten könnt Ihr nur mit einem Abonnement live verfolgen, dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Handball Champions League: Sieger der vergangenen Jahre