Im Kampf um den DHB-Pokal treffen heute der THW Kiel und der SC Magdeburg im Finale des Handball-Wettbewerbs aufeinander. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutsche Handball-Fans bekommen am heutigen Sonntag, den 24. April, ein absolutes Topspiel zu sehen. In Hamburg kämpfen nämlich der THW Kiel und der SC Magdeburg um den DHB-Pokal 2021/22. Der Anwurf erfolgt um 13.25 Uhr.

Der amtierende Pokalsieger TBV Lemgo Lippe ist gestern im Halbfinale gegen die Kieler ausgeschieden. Mit 26:28 mussten sie sich dem amtierenden Meister aus dem Norden geschlagen geben. Der SC Magdeburg hat seine Daseinsberechtigung im heutigen Finale mit einem 30:22-Sieg über den HC Erlangen erworben.

Holt sich Rekord-Pokalsieger Kiel seinen zwölften Pokaltitel oder Magdeburg seinen dritten?

Wer zeigt / überträgt Finale des DHB-Pokals THW Kiel vs. SC Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Ihr bekommt heute zwei Möglichkeiten geboten, das Finale zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg live und in voller Länge zu verfolgen. Die ARD bietet zum einen das Duell sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream an. Los geht die Übertragung um 13.15 Uhr, also zehn Minuten vor Spielbeginn. In Hamburg meldet sich dann Kommentator Hendrik Deichmann. Er wird während des Spiels von Dominik Klein, der als Experte fungiert, unterstützt. Alexander Bommes kommt als Moderator zum Einsatz.

Wer Kiel gegen Magdeburg im Livestream der ARD sehen möchte, braucht dafür nichts zu bezahlen, sondern einfach nur die Seite sportschau.de aufsuchen, wo der Livestream angeboten wird.

© getty Der THW Kiel kann heute gegen den SC Magdeburg seinen insgesamt zwölften DHB-Pokal gewinnen.

Darüber hinaus ist auch Sky für die Übertragung des Pokalfinals verantwortlich. Wie die ARD bietet auch Sky die Begegnung live im TV und im Livestream an, jedoch nicht gratis. Gezeigt wird das Finale auf dem Sender Sky Sport 2 (HD). Beginn der Vorberichterstattung ist um 13 Uhr. Durch die Partie begleiten Euch bei Sky Kommentator Markus Götz, Moderator Jens Westen und Experte Stefan Kretzschmar.

Um den Liveticker heute freischalten zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

DHB-Pokal: Sieger der vergangenen zehn Jahre