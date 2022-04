Der SC Magdeburg und der HC Erlangen duellieren sich heute im Halbfinale des DHB-Pokals. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Das zweite Halbfinale des DHB-Pokal-Final Four bestreiten am heutigen Nachmittag der SC Magdeburg und der HC Erlangen. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob der SC Magdeburg seiner Favoritenrolle gerecht werden und in das Finale einziehen kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Magdeburg vs. HC Erlangen: Halbfinale im DHB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga SC Magdeburg hat heute im Duell gegen den HC Erlangen sicherlich den Favoritenstatus inne. Der SC Magdeburg spielt eine starke Saison und führt souverän die Liga an. Der HC Erlangen befindet sich dagegen nur auf Rang 14 und damit im unteren Drittel der Tabelle. Das letzte Duell der beiden Teams im vergangenen Oktober, war jedoch eine äußerst knappe Angelegenheit, die der SC 28:27 für sich entschied. Wird der SC Magdeburg heute wieder seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der HC Erlangen in das Finale des DHB-Pokals einziehen?

Vor Beginn: Die Halbfinalpartie des HHB-Pokals startet am heutigen Nachmittag um 16.10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem SC Magdeburg und dem HC Erlangen.

SC Magdeburg vs. HC Erlangen: Halbfinale im DHB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die ARD und Sky zeigen heute die Halbfinalpartie des DHB-Pokals zwischen dem SC Magdeburg und dem HC Erlangen heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Anwurf der Partie erfolgt am heutigen Nachmittag um 16.10 Uhr.

In der ARD seht Ihr das Spiel im Free-TV live ab 16.00 Uhr. Hendrik Deichmann und Dominik Klein zeigen sich für den Kommentar der Partie zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem die Möglichkeit das Spiel im kostenlosen Livestream zu sehen, den Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de findet.

Sky zeigt die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und dem HC Erlangen heute live und in voller Länge im Pay-TV auf Sky Sport 9 (HD). Ab 15.55 seht Ihr dort das Spektakel live, welches von Florian Schmidt-Sommerfeld und Pascal Hens für Sky kommentiert wird.

Ihr könnt die Partie alternativ auch im Livestream mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket erleben.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Handball: Das DHB-Pokal Final Four im Überblick