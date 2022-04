In der Qualifikation für die Handball-WM muss Deutschland heute im Playoff-Rückspiel gegen die Färöer Inseln ran. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auswärts muss die deutsche Handballnationalmannschaft heute gegen die Färöer Inseln antreten, um das Ticket für die Handball-WM zu lösen. Gelingt dem Team von Alfred Gislason heute ein ähnlich souveräner Auftritt wie im Hinspiel oder muss Deutschland heute noch einmal zittern?

Handball - Färöer Inseln vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Playoff-Rückspiel der WM-Qualifikation zwischen den Färöer Inseln und Deutschland findet am heutigen Samstagabend, den 16. April, statt. In Torshavn beginnt das Rückspiel heute um 20.00 Uhr.

Überzeugend, aber mit einer glanzlosen Leistung, gewann die DHB-Auswahl das Hinspiel gegen die Färöer Inseln mit 34:26 (17:11). Mit einem acht Tore Vorsprung geht das Team von Alfred Gislason heute nun in das Playoff-Rückspiel - ein komfortables Polster. Der WM-Qualifikation dürfte damit im Grunde nichts mehr im Weg stehen, zu groß ist der Qualitätsunterschied der beiden Nationen.

© getty Kai Häfner war mit fünf Treffer unter anderem der beste Torschütze für das DHB-Team im Hinspiel.

Doch der Bundestrainer Alfred Gislason war nicht vollends zufrieden mit der Leistung seines Teams im Hinspiel. Gerade in der Abwehr taten sich immer wieder Lücken auf, in die das Team von den Färöer Inseln reinstachen. Torhüter Andreas Wolff zeigte jedoch eine sehr gute Leistung und hatte einen maßgeblichen Anteil an dem Sieg am vergangenen Mittwoch. Mit einer ähnlichen Teamleistung sollte sich die Handballmannschaft am heutigen Samstagabend für die Handball-WM im nächsten Jahr qualifizieren können.

Handball - Färöer Inseln vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Handball WM-Qualifikation

Handball WM-Qualifikation Partie: Färöer Inseln vs. Deutschland

Färöer Inseln vs. Deutschland Datum: 16. April

16. April Beginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Austragungsort: Torshavn, Färöer Inseln

Torshavn, Färöer Inseln Übertragung im Livestream: ZDF

Handball - Färöer Inseln vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Färöer Inseln und Deutschland zeigt das ZDF heute exklusiv im kostenlosen Livestream. Eine TV-Übertragung des Spiels wird es am heutigen Abend nicht geben.

Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung der Partie um 19.50 Uhr. Ab 20.00 Uhr seht Ihr die Begegnung dann live und in voller Länge im Livestream. Die Partie zwischen den Färöer Inseln und Deutschland wird heute für das ZDF von Gari Paubandt kommentiert.

Den Livestream des Spiels findet Ihr hier.

Handball: WM-Qualifikation - Die heutigen Partien in der Übersicht