Am 25. Spieltag der Handball-Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spitzenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga! Mit dem SC Magdeburg und dem THW Kiel treffen heute der Tabellenerste und der Tabellenzweiten der Bundesliga aufeinander. Kann der THW mit einem Sieg heute das Titelrennen wieder spannend machen?

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball-Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 25. März, kommt es am 25. Spieltag der Handball-Bundesliga zum Duell zwischen dem Spitzenreiter SC Magdeburg und dem Tabellenzweiten THW Kiel. Die Partie wird heute um 18 Uhr in der GETEC-Arena in Magdeburg angeworfen.

Für den amtierenden Meister THW Kiel läuft die aktuelle Saison in der Liga nicht optimal. Der heutige Gegner und Spitzenreiter SC Magdeburg ist in der Tabelle schon weit enteilt. Der THW hat aktuell schon ganze zehn Minuspunkte auf dem Konto, Magdeburg dagegen nur zwei.

Die Titelverteidigung der Kieler in der Liga und die direkte Qualifikation für die Champions League sind aktuell in Gefahr. Ein Sieg muss heute her, wenn der THW noch ein Wort um die Meisterschaft mitsprechen möchte.

Für den SC Magdeburg dagegen läuft es in der Liga. Nur ein Mal hat der SC Magdeburg in der Bundesliga in dieser Saison verloren: Gegen die SG Flensburg-Handewitt zog Magdeburg am 18. Spieltag mit 27:30 den Kürzeren. Gegen den heutigen Gegner aus Kiel setzte sich der SC Magdeburg hingegen knapp am 8. Spieltag mit 29:27 durch. Kann der SC Magdeburg heute wieder gegen den THW Kiel gewinnen und damit in der Liga die Meisterschaft so gut wie klarmachen?

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball-Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel wird heute sowohl im Free-TV, als auch im Bezahlfernsehen, gezeigt. Zudem bieten sich Euch einige Optionen das Spiel im Livestream zu sehen.

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball-Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV könnt Ihr das Spiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel am heutigen Tag in der ARD sehen. Ab 17.50 Uhr seht Ihr im Ersten die Begegnung live und in voller Länge. Die Sendung wird heute in der ARD von Alexander Bommes moderiert.

Im Pay-TV zeigt Sky heute die Partie zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel live und in voller Länge ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 2. Jens Westen ist für Sky am heutigen Tag als Moderator im Einsatz. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar. Die Partie wird um 18.00 Uhr angeworfen.

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball-Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr die Partie zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel heute ebenfalls verfolgen. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr auf der sportschau-Website oder in der ARD-Mediathek.

Sky bietet Euch alternativ gleich zwei Optionen die Partie im Livestream zu sehen. Das geht über die Sky Go-App, oder Ihr buch beim Pay-TV-Sender das Sky Ticket.

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball-Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel am heutigen Abend auch im Livestream von SPOX verfolgen. Mit dem Livestream von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball-Bundesliga: Die aktuelle Tabelle