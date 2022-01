Spanien vs. Schweden, Übertragung: Finale der Handball EM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Handball-EM 2022 spielen heute Spanien und Schweden um den Titel. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Finale live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Finale der Handball EM, Spanien vs. Schweden: Datum, Zeit, Ort, Infos

Die Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei erfährt am heutigen Sonntag, 30. Januar, ihren Höhepunkt. Um 18 Uhr stehen sich im MVM Dome in der ungarischen Hauptstadt Budapest Spanien und Schweden im Finale gegenüber - mit dieser Finalpaarung vor Beginn des Turniers nicht unbedingt zu rechnen.

Titelverteidiger Spanien setzte sich am vergangenen Freitag überraschend deutlich gegen Weltmeister Dänemark durch, auch der Halbfinalsieg von Schweden gegen Frankreich war so nicht unbedingt zu erwarten.

Für Spanien geht es heute um den dritten EM-Erfolg in Folge. Ein Triple, wie es bislang nur den legendären Schweden um den Welthandballer des Jahrhunderts Magnus Wislander vor 20 Jahren gelang. Mit Vizeweltmeister Schweden wartet nun das nächste Großkaliber auf die spanische Oldie-Gang (Durchschnittsalter gegen Dänemark: 31,25 Jahre).

In der Vorrunde trafen die beiden Finalgegner im Laufe der EM bereits einmal aufeinander. Spanien gewann mit 32:28.

Spanien vs. Schweden, Übertragung: Finale der Handball EM heute live im TV und Livestream

Im Laufe der EM 2022 zeigten ARD und ZDF alle Spiel der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV. Nach dem Hauptrunden-Aus des DHB-Teams stand fest, dass es keine weiteren Live-Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von der EM 2022 geben wird.

Das Finale zwischen Spanien und Schweden ist heute dennoch live im Free-TV zu sehen. Eurosport zeigt das Spiel ab 17.50 Uhr auf Eurosport 1. Als Kommentator ist Uwe Semrau im Einsatz, als Experte Pascal Hens.

Einen kostenlosen Livestream zum EM-Finale gibt es heute nicht. Kostenpflichtig sind dagegen die Livestreams auf Joyn+ und dem Eurosport Player, dem offiziellen Streamingkanal des Sportsenders. Es besteht aber die Möglichkeit, beide Dienste 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Eine weitere Option, sich das EM-Finale live anzusehen ist sportdeutschland.tv. Dort könnt Ihr einen Livestream zum Preis von 3,50 Euro buchen.

Spanien vs. Schweden, Übertragung: Finale der Handball EM heute im Liveticker

SPOX tickert heute das komplette EM-Finale heute in aller Ausführlichkeit mit. Klickt in unseren Liveticker und erfahrt alles, was sich in Budapest ereignet.

Hier geht's zum Liveticker Finale der Handball-EM: Spanien - Schweden.

Handball EM: Alle Finalsieger im Überblick