Bei der Handball-EM 2022 trifft Deutschland heute in seinem zweiten Gruppenspiel auf Österreich. Wir tickern für Euch die komplette Partie hier mit.

Heute kommt es bei der Handball-EM 2022 in Bratislava zum Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und Österreich. Macht das DHB-Team mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Hauptrunde? Das erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

Handball EM: Deutschland vs. Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Auftakt ist gemacht, nun will die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Schritt in Richtung Hauptrunde nehmen. Nach dem Sieg gegen Belarus am vergangenen Freitag wartet am zweiten Spieltag der Vorrunde Nachbar Österreich auf die DHB-Auswahl. Die Österreicher haben ihr erstes Spiel gegen Polen verloren und stehen bereits unter Druck. Verzichten muss Bundestrainer Alfred Gislason auf Julius Kühn, der am am Samstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Vor Beginn: Der Anwurf zu der Partie in der der Gruppe D erfolgt heute um 18 Uhr im Zimný štadión Ondreja Nepelu in Bratislava (Slowakei).

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Begegnung bei der Handball-EM 2022 zwischen Deutschland und Österreich.

Handball EM: Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Spiel ab 17.45 Uhr auf Das Erste zu sehen. Die ARD bietet auf sportschau.de zudem einen kostenlosen Livestream an.

Einen Livestream gibt es auch auf Sportdeutschland.tv. Der Streamingdienst zeigt jedes Spiel des EM-Turniers zum Preis von 12 Euro für den Turnierpass.