Das deutsche Handball-Nationalteam beendet heute die Vorrunde der Europameisterschaft mit einem Spiel gegen Polen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist zwar bereits fix für die Hauptrunde qualifiziert, dennoch geht es am heutigen Dienstag, den 18. Januar, im Spiel gegen Polen um einiges. Beide Nationen haben nach zwei Spieltagen jeweils vier Punkte auf dem Konto. Das Duell am dritten und letzten Vorrundenspieltag entscheidet also darüber, wer die Gruppe D als Sieger beendet und wer Punkte mit in die nächste Runde mitnehmen darf.

Dafür stehen sich im Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, die beiden Nationalmannschaften gegenüber. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr.

Handball EM 2022 live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute im TV und Livestream

Wie bereits die vorigen zwei Spiele gegen Belarus und Österreich wird auch das heutige dritte Vorrundenspiel gegen Polen im Free-TV übertragen. Für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft besitzen nämlich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte.

© getty Das DHB-Team bezwang im zweiten Vorrundenspiel den Nachbarn aus Österreich.

Handball EM 2022 live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute im TV

Um das Aufeinandertreffen mit Polen kümmert sich heute das ZDF. Um 17.45 Uhr werden die ersten Bilder aus der Arena in Bratislava geliefert. Bis zum Spielbeginn werden die Zuseherinnen und Zuseher mit Vorberichten zur Partie eingestimmt, dafür wird Yorck Polus als Moderator eingesetzt. Dann übernehmen die Kommentatoren Christoph Hamm und Markus Baur. Sören Christophersen fungiert nebenbei als Experte.

Handball EM 2022 live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute im Livestream

ZDF bietet allen Handballfans zudem die Möglichkeit, das Spiel auch im Livestream zu verfolgen. Auch dafür ist kein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Dieser steht nämlich in der Mediathek gratis abrufbereit. Danach könnt Ihr auch das Spiel zwischen Belarus und Österreich im ZDF-Livestream schauen.

Sportdeutschland.tv, der Streamingdienst, der das gesamte Turnier im Livestream anbietet, ist ebenfalls für die Übertragung zuständig. Für 12 Euro ist der Turnierpass zu haben, damit bekommt Ihr Zugang auf jedes EM-Spiel.

Handball EM 2022 live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute im Liveticker

Wer jedoch trotz des kostenlosen Angebots das Duell nicht live verfolgen kann, bekommt von SPOX die perfekte Alternative geboten. Wir bei SPOX bieten Euch das Spiel in Form von detaillierten Tickereinträgen an. Somit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Parkett passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Polen.

Handball EM 2022 live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Polen (3. Vorrundenspieltag, Gruppe D)

Deutschland vs. Polen (3. Vorrundenspieltag, Gruppe D) Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava (Slowakei)

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava (Slowakei) Übertragung: ZDF

Livestream: ZDF-Mediathek, Sportdeutschland.tv

Handball EM: Deutschlands Gruppe D vor dem letzten Spieltag