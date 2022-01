Das DHB-Team beendet heute gegen Polen die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft. SPOX tickert die Partie des 3. Spieltags live mit.

Deutschland und Polen kämpfen in der Gruppe D um den Gruppensieg und um das Recht, Punkte in die anstehende Hauptrunde mitnehmen zu dürfen. Die Begegnung in der slowakischen Hauptstadt Bratislav tickern wir bei SPOX für Euch live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball EM: Deutschland vs. Polen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das DHB-Team steht nach dem 34:29-Sieg über Österreich bereits fix in der Hauptrunde. Nichtsdestotrotz steht heute trotzdem viel auf dem Spiel, da das direkte Duell zwischen dem Gruppenersten und Gruppenzweiten darüber entscheidet, wer Punkte in die Hauptrunde mitnehmen darf. Gegner Polen hat ebenfalls bereits einen Platz in der nächsten Runde sicher. Sollte das Team von Alfred Gislason heute gewinnen, würde es zwei Punkte in die Hauptrunde mitnehmen und einen Einzug ins Halbfinale um ein Vielfaches erleichtern.

Vor Beginn: Los geht die Partie um 18 Uhr. Wie alle anderen Spiele der Gruppe D findet auch das heutige im Zimný štadión Ondreja Nepelu in Bratislava statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Die deutsche Nationalmannschaft steht am 3. Spieltag der polnischen gegenüber.

Handball EM: Deutschland vs. Polen heute im TV und Livestream

Das ZDF überträgt die Partie zwischen Deutschland und Polen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. In einer kurzen Vorberichterstattung werdet Ihr um 17.45 Uhr auf die Partie eingestimmt. Markus Baur und Christoph Hamm kommentieren das Spektakel, während Ex-Nationalspieler Sören Christophersen die Expertenrolle einnimmt.

Der Streamingdienst Sportdeutschland.tv ist ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Der Turnierpass ist für 12 Euro erwerbbar.

Handball EM: Deutschlands Gruppe D vor dem letzten Spieltag