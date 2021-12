Deutschlands Kader bei der Handball EM: Spieler, Positionen, Rückennummern, Spitznamen

Der vorläufige Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Handball-EM steht fest. Spieler, Positionen, Rückennummern, Spitznamen: SPOX liefert alle Informationen zum Aufgebot.

Bald ist es so weit: Vom 13. Januar bis zum 30. Januar findet in Ungarn und der Slowakei die Europameisterschaft 2022 im Handball statt.

Rund drei Wochen vor dem Auftakt des Turniers hat Bundestrainer Alfred Gislason nun den vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft zusammengestellt und öffentlich bekanntgeben lassen.

Deutschlands Kader bei der Handball EM: Spieler, Positionen

19 Akteure gehören dem Aufgebot insgesamt an, drei müssen noch gestrichen werden. Im Folgenden zeigt SPOX auf, welcher Spieler für welche Positionen nominiert wurden.

© getty Wie weit schafft es das DHB-Team bei der EM?

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar) Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg) Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach) Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen) Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo)

Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo) Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Mit Birlehm, Klimpke, Köster, Witzke, Steinert, Heymann, M'Bengue, Mertens und Zerbe befinden sich gleich neun Debütanten im Team, Kapitän ist Kreisspieler Golla.

Trainer Gislason: "Die 19 Spieler sind bereit und haben allesamt Format. Unser Plan steht, die gemeinsame Arbeit in der Trainingshalle beginnt im neuen Jahr. Wir brauchen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wir von der ersten Sekunde an mit großem Kämpferherz auf der Platte stehen werden."

Deutschlands Kader bei der Handball EM: Rückennummern, Spitznamen

Wer läuft mit welcher Rückennummer auf? Das ist inzwischen ebenso bekannt. Eine Übersicht.

Nummer Spieler Spitzname 4 Johannes Golla Kampfsau 7 Patrick Wiencek Bam-Bam 11 Sebastian Heymann - 17 Lukas Zerbe Little Zebu 18 Julian Köster - 19 Djibril M'Bengue Djibi 20 Philipp Weber Pipo 25 Kai Häfner Schwabenpower 31 Marcel Schiller - 33 Andreas Wolff Andi 35 Julius Kühn Jackpot 36 Lukas Mertens Speedy 40 Simon Ernst - 41 Joel Birlehm - 44 Christoph Steinert Steini 48 Jannik Kohlbacher Kohli 73 Timo Kastening - 98 Till Klimpke - 99 Luca Witzke -

Deutschland bei der Handball EM: Spiele in der Vorrunde

Die DHB-Auswahl tritt in der Vorrunde der EM gegen Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) an.

In Vorbereitung auf das Turnier finden zuvor zwei Länderspiele gegen Serbien statt - am 7. und am 9. Januar.