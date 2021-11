In der Handball-Bundesliga stehen sich heute die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen gegenüber. Wie Ihr das Spiel des 11. Spieltags live im Free-TV und Livestream schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen, Handball Bundesliga: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Im Rahmen des 11. Spieltags der Handball-Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 13. November, die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen aufeinander. Der Anwurf erfolgt um 18.05 Uhr. Gespielt wird in der Flens-Arena, der Heimstätte der Flensburger.

Die Saison der SG Flensburg-Handewitt läuft nicht unbedingt nach Plan: Die Norddeutschen haben in der Liga bereits zwei Spiele verloren, was der Anzahl der Niederlagen nach 38 Spielen in der vergangenen Saison gleicht, als man die Meisterschaft in einem spektakulären Finish knapp an Rivale THW Kiel verlor. In der Champions League ist Flensburg nach sechs Spielen sogar Letzter der Gruppe B.

© getty Die SG Flensburg-Handewitt hat nach neun Spielen bereits so viele Niederlagen wie in der vergangenen Saison.

SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen: Handball Bundesliga heute live im Free-TV und Livestream

Die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar Löwen könnt Ihr heute sowohl im TV als auch im Livestream verfolgen. Sky besitzt die Übertragungsrechte für die komplette Bundesliga und bietet die Partie ab 17.30 Uhr im Pay-TV. Carsten Fuljahn kommentiert, Marcus Jürgensen moderiert bei Sky Sport 2 (HD) die Begegnung.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV hat Sky das Bundesligaduell auch im Livestream im Angebot. Um den Livestream von Sky aufrufen zu können, habt Ihr mehrere Möglichkeiten: Zum einen ermöglicht Euch das SkyGo-Abonnement Zugang zum Spiel, zum anderen könnt Ihr den Stream auch mit einem SkyTicket freischalten.

SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen: Handball Bundesliga heute im Liveticker

Ebenso könnt Ihr auch auf eine andere Art und Weise die Partie heute live verfolgen. SPOX tickert das Spiel nämlich live mit. Wir liefern Euch die Einträge ausführlich und im Minutentakt, so dass Ihr stets auf dem Laufenden seid.

