SG Flensburg-Handewitt vs. Dinamo Bukarest, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 7. Spieltags empfängt die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League den rumänischen Klub Dinamo Bukarest. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Gruppe B der Handball-Champions-League ist die SG Flensburg-Handewitt nach sechs Spielen weiterhin das Schlusslicht. Mit vier Punkten hat der heutige Gegner Dinamo Bukarest jedoch nur einen Zähler mehr als der deutsche Vizemeister. Zudem gab den Norddeutschen der Bundesliga-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen am vergangenen Samstag Selbstvertrauen.

SG Flensburg-Handewitt vs. Dinamo Bukarest: Handball Champions League - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Die Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem rumänischen Meister Dinamo Bukarest wird heute im Rahmen des 7. Spieltags in der Champions League ausgetragen. Das Team von Trainer Maik Machulla genießt dabei Heimvorteil, gespielt wird nämlich in der Flens-Arena. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anwurf.

SG Flensburg-Handewitt vs. Dinamo Bukarest, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Die Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung sowie Topspiele laufen in der Spielzeit 2021/22 auf DAZN. Wer also die Begegnung zwischen Flensburg und Bukarest heute live und in voller Länge verfolgen möchte, wird nicht um den Streamingdienst herumkommen.

Unmittelbar vor Anwurf geht die Übertragung zum Spiel los. Um die Rolle des Kommentatoren kümmert sich Uwe Semrau. Um 18.45 Uhr kann zudem auch das Spiel in der Gruppe A zwischen Elverum und Montpellier im Livestream bei DAZN verfolgt werden.

SG Flensburg-Handewitt vs. Dinamo Bukarest, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann auf eine andere Art und Weise das Duell verfolgen. SPOX tickert das Spektakel nämlich live und ausführlich für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: SG Flensburg-Handewitt vs. Dinamo Bukarest.

Handball Champions League: Die Tabelle der Gruppe B