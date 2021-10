Handball: Kiel mit souveränem Sieg in der Champions League

Rekordmeister THW Kiel ist in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am Mittwochabend gegen den kroatischen Meister RK Zagreb souverän mit 36:28 (18:15) und feierte den dritten Sieg im vierten CL-Spiel.

Domagoj Duvnjak spielte gegen seinen ehemaligen Klub stark auf und erzielte sieben Treffer, bester Werfer der Norddeutschen wurde Harald Reinkind (8).

Der THW kontrollierte die Partie von Beginn an und hielt ab der neunten Minute einen kontinuierlichen, aber knappen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel drehten die "Zebras" dann richtig auf und ließen den Kroaten schlussendlich keine Chance.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Kiel liegt nach dem Heimsieg wieder voll auf Kurs K.o.-Runde, nachdem es vor zwei Wochen eine überraschend hohe 30:37-Pleite bei HB Montpellier setzte. Die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Play-offs.