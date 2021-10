Am 4. Spieltag der Champions League empfängt der THW Kiel heute HC PPD Zagreb. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Handball Champions League heute live auf DAZN - Jetzt anmelden!

Handball Champions League heute live: THW Kiel vs. Zagreb - Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

Die Handballer des THW Kiel kommen momentan kaum zur Ruhe! Nur drei Tage nach dem Bundesligaspiel bei den Füchsen Berlin (28:28) ist der Rekordmeister am heutigen Mittwoch, 13. Oktober, wieder in der Champions League gefordert. Zu Gast in der heimischen Wunderino Arena ist HC PPD Zagreb. Der Anwurf erfolgt um 18.45 Uhr.

Drei Spieltage sind in der Handball Champions League bereits gespielt. Den Auftakt in die Saison 2021/22 kann man beim THW Kiel als zufriedenstellend, aber noch ausbaufähig beschreiben. Nach zwei Siegen gegen Brest und Elverum Handball kassierte der THW am 3. Spieltag eine 30:37-Klatsche bei Montpellier HB in Frankreich. Diese empfindliche Niederlage wollen die Kieler heute mit einem Sieg gegen Zagreb vergessen machen.

Der heutige Gegner aus Kroatien punktete bisher nur beim Unentschieden gegen Elverum. Damit hat der Rekord-Teilnehmer der Königsklasse aber bereits einen Zähler mehr geholt als in der kompletten vergangenen Saison. Der junge Kader wurde mit sechs erfahrenen Spielern verstärkt, was sich deutlich auf die Qualität ausschlägt. Nur Kanonenfutter will Zagreb in dieser Saison nicht sein.

THW Kiel vs. Zagreb: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Über diese Nachricht werden sich viele Handball-Fans freuen! Das Champions-League-Spiel des THW Kiel gegen Zagreb wird heute live im Free-TV übertragen - und zwar auf ServusTV Deutschland. Der österreichische Privatsender zeigt in dieser Saison dank einer Kooperation mit DAZN pro Spieltag eine Partie der Champions League - heute das Heimspiel des THW. Die Übertragung beginnt um 18.35 Uhr. ServusTV ist in Deutschland via Satellit und auch via Kabel in allen Bundesländern zu empfangen.

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls live sehen könnt Ihr Kiel vs. Zagreb natürlich bei DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte an der Champions League bis 2026 und ist in der Gruppenphase bei jedem Spiel mit deutscher Beteiligung mit einer Übertragung im Livestream dabei. Rechtzeitig zum Anwurf hört Ihr die Stimme von Kommentator Uwe Semrau zu den Livebildern aus Kiel. Der Livestream ist über die DAZN-App auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

DAZN ist nicht nur im Handball der Rechteinhaber für die Liga der Champions. Im Fußball zeigt der Streamingdienst fast alle Spiele der Männer und zudem alle Spiele der Frauen. Darüber hinaus beinhaltet das umfangreiche Programmangebot des "Netflix des Sport" unter anderem auch noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Topspiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1, die NFL, NBA, Boxen, Darts, MMA und Tennis.

Um das komplette Angebot von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

THW Kiel vs. Zagreb: Handball Champions League heute im Liveticker

Wie schlägt sich der THW Kiel heute gegen Zagreb? Das erfahrt Ihr auch im kostenlosen Liveticker von SPOX - wir tickern das komplette Spiel für Euch!

Hier geht's zum Liveticker THW Kiel - Zagreb.

Handball Champions League: Tabelle der Gruppe A vor dem 4. Spieltag