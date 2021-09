Handball Champions League heute live: SG Flensburg vs. FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die SG Flensburg-Handewitt beginnt die Gruppenphase der Champions League heute mit der Partie gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball Champions League heute live: SG Flensburg vs. FC Barcelona: Datum, Uhrzeit, Austragungsort und die wichtigsten Infos

Gegen einen stärkeren Gegner hätte die SG Flensburg-Handwitt nicht in die Gruppenphase der Champions League 2021/22 starten können! Der Vizemeister empfängt zum Auftakt am heutigen Donnerstag, 16. September, Titelverteidiger FC Barcelona. Die Spanier gewannen den Titel in der vergangenen Saison ohne Niederlage in 20 Spielen. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in der Flens-Arena. In der "Hölle Nord" dürfen sich heute 4600 Zuschauer die Begegnung ansehen.

Neben dem heutigen Gegner trifft die SG in der Gruppenphase mit Paris St. Germain, Telekom Veszprem und Vive Kielce, dem Team um Nationaltorhüter Andreas Wolff, auf drei weitere europäische Topteams. Dennoch gehen die Norddeutschen mit großen Ambitionen in die neue Champions-League-Saison. Genau wie Meister THW Kiel wollen sie das Final Four erreichen.

In der Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt bereits zwei Spiele absolviert. Auf einen klaren Auswärtssieg in Minden folgte für das Team von Trainer Maik Machulla ein Unentschieden vor heimischem Publikum gegen Erlangen - eine kleine Enttäuschung, die heute nicht mehr in den Köpfen der Spieler stecken sollte.

Handball Champions League heute live: SG Flensburg vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream

Die Auftaktpartie der SG Flensburg-Handewitt ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Zwar werden in dieser Saison ausgewählte Partien der beiden deutschen Teilnehmer von ServusTV live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, Flensburg-Handewitt gegen Barcelona heute aber nicht.

Live zu sehen bekommt ihr das Spiel bei DAZN. Der Streamingdienst hat auch in dieser Saison wieder die Champions League im Angebot. Die Übertragung mit Moderator Gari Paubandt und Experte Jogi Bitter beginnt unmittelbar vor dem Anwurf, also kurz vor 20.45 Uhr. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen.

Handball Champions League heute live: SG Flensburg vs. FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe A im Überblick

Handball Champions League heute live: SG Flensburg vs. FC Barcelona heute im Liveticker

SPOX ist auch in dieser Saison der Champions League bei jedem Spiel der deutschen Mannschaften mit einem ausführlichen Liveticker vertreten. Klickt heute in den Liveticker der Begegnung SG Flensburg vs. FC Barcelona und erfahrt, ob dem Bundesligisten eine Überraschung gelingt.

