Handball: So wird der THW Kiel heute Deutscher Meister in der Bundesliga

Der THW Kiel steht vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Wie sich das Team von Trainer Filip Jicha den Titel am abschließenden Spieltag in der HBL sichert, erfahrt Ihr hier.

Im vergangenen Jahr wurde der THW Kiel nach dem Abbruch der Saison durch die Quotientenregelung zum Meister gekürt. In dieser Saison sind die Zebras kurz davor, den Titel zu verteidigen.

Noch eine Partie steht zwischen Ihnen und dem Meistertitel. Das Team von Trainer Filip Jicha muss am Sonntag ab 15.30 Uhr bei den Rhein-Neckar Löwen ran. Lediglich Rivale SG Flensburg-Handewitt kann den Rekordmeister noch von Platz eins verdrängen. Die SG spielt zuhause gegen Balingen-Weilstetten.

Wir haben die Szenarien, wie der THW Kiel heute Deutscher Meister wird, aufgedröselt.

Der THW Kiel geht als Tabellenführer in den abschließenden Spieltag. Einen Zähler Vorsprung hat man auf Flensburg. Da in der HBL der direkte Vergleich zählt, wäre der THW auch bei Punktgleichheit in der Endabrechnung vorne. Die Kieler haben diesen nämlich durch den deutlichen 29:21-Sieg bei einer 28:31-Niederlage im Rückspiel für sich entschieden.

Der THW Kiel wird Deutscher Meister, wenn

er sein letztes Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gewinnt.

sein letztes Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen unentschieden endet.

wenn die SG Flensburg-Handewitt gegen Balingen-Weilstetten verliert.

wenn die SG Flensburg-Handewitt gegen Balingen-Weilstetten unentschieden spielt.

Platz Verein Sp S U N Tore TD P 1 THW Kiel 37 33 1 3 1187:974 +213 67:7 2 SG Flensburg-Handewitt 37 31 4 2 1137:972 +165 66:8 3 SC Magdeburg 37 25 3 9 1124:981 +143 53:21 4 Füchse Berlin 37 24 2 11 1064:976 +88 50:24 5 Rhein-Neckar Löwen 37 23 3 11 1091:998 +93 49:25 6 SC DHfK Leipzig 37 19 4 14 989:988 +1 42:32 7 FA Göppingen 37 17 6 14 1028:1021 +7 40:34 8 MT Melsungen 37 19 2 16 1036:1036 +0 40:34 9 HSG Wetzlar 37 17 5 15 1050:1009 +41 39:35 10 TBV Lemgo Lippe 37 17 5 15 1011:1029 -18 39:35

Handball: So wird der THW Kiel heute Deutscher Meister in der Bundesliga - Übertragung im TV und Livestream

Die beiden Partien Rhein-Neckar Löwen gegen den THW Kiel und Flensburg-Handewitt gegen Balingen-Weilstetten werden nicht im Free-TV. gezeigt. Stattdessen überträgt Sky beide Partien live und in voller Länge. Außerdem hat der Pay-TV-Sender eine Konferenz im Programm.

Darüber hinaus könnt Ihr das Finale der Bundesliga via Sky Go oder Sky Ticket im Livestream verfolgen.

Handball: So wird der THW Kiel heute Deutscher Meister in der Bundesliga - Finale im Liveticker

Sofern Ihr kein Sky-Abo habt, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Stelle, um in Echtzeit bei der Titelentscheidung auf dem Laufenden gehalten zu werden. Wir tickern beide Spiele live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel.

Hier geht es zum Liveticker SG Flensburg-Handewitt gegen HBW Balingen-Weilstetten.

