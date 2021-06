Im Finale des Final Four der Champions League stehen sich heute der FC Barcelona und Aalborg Handbold gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, 13. Juni, wird in der Handball Champions League der Nachfolger des THW Kiel ermittelt. Im Finale des Final Four stehen sich vor 1000 zugelassenen Zuschauer ab 18 Uhr in der Kölner Lanxess Arena der FC Barcelona und Aalborg Handbold gegenüber. Barcelona setzte sich am gestrigen Samstag im Halbfinale gegen Nantes durch, Aalborg besiegte überraschend Paris Saint-Germain.

Der Finaleinzug des FC Barcelona ist keine Überraschung. Der gestrige Halbfinalsieg war der 60. Sieg im 60. Saisonspiel. Nach der Finalniederlage im Dezember gegen Kiel steht die Mannschaft des nach zwölf Jahren scheidenden Trainers Xavi Pascual nun erneut im Finale der Königsklasse.

Eine kleine Sensation ist dagegen, dass Aalborg Handbold im Finale steht. Eigentlich wollte der Klub erst ab der nächsten Spielzeit zum Angriff ansetzen und hat dafür bereits die Superstars Aron Palmarsson und Mikkel Hansen (ab 2022) verpflichtet.

Vor dem Finale stehen sich ab 15.15 Uhr bereits Nantes und PSG im Spiel um Platz 3 gegenüber.

Handball Champions League Final Four: Finale heute live im TV und Livestream

Das Finale des Final Four der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Aalborg wird heute nicht im Free-TV live übertragen.

Sehen könnt Ihr das Spiel dafür bei DAZN. Der Streamingdienst ist der exklusive Rechteinhaber an der Handball-Champions-League 2020/21. Die Übertragung mit Kommentator Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs beginnt heute unmittelbar vor dem Anwurf, also kurz vor 18 Uhr.

Doch nicht nur Handball hat einen festen Platz im DAZN-Programm. Auch europäischer und internationaler Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, LaLiga), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Boxen, Motorsport, Hockey, Darts, UFC oder Snooker werden beim "Netflix des Sports" live gezeigt.

Testen könnt Ihr das Programm einen Monat lang völlig kostenlos. Danach wird eine Gebühr von monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro fällig. Ab dem 6. Juli verändert sich der Preis - 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr werden dann nämlich fällig. Wer bereits über ein DAZN-Abo verfügt, muss erst ab dem 6. August mehr zahlen.

Unabhängig vom Preis bietet DAZN weiterhin die Möglichkeit an, das Angebot vor der ersten Zahlung 30 Tage lang zu testen.

Handball Champions League im Liveticker

Wenn Ihr das Finale zwischen dem FC Barcelona und Aalborg Handbold heute nicht bei DAZN verfolgen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr kein Tor und keine strittige Szene des Achtelfinal-Hinspiels.

Hier geht's zum Liveticker: FC Barcelona vs. Aalborg Handbold

© getty Felix Claar war beim Halbfinalsieg gegen PSG mit acht Toren bester Werfer von Aalborg.

Handball Champions League Final Four: Die Partien im Überblick