Handball Champions League Final Four: Halbfinale FC Barcelona vs. Nantes heute im Liveticker

Beim Final Four der Champions League ermitteln der FC Barcelona und HBC Nantes den zweiten Finalteilnehmer. Hier könnt Ihr das zweite Halbfinal ein Köln im Liveticker verfolgen.

Der FC Barcelona und HBC Nantes treffen beim Final Four der Handball Champions League im zweiten Halbfinale aufeinander. In unserem Liveticker seid Ihr hautnah am Geschehen in Köln dabei.

Handball Champions League Final Four: FC Barcelona vs. Nantes lheute im Liveticker - Vor Beginn:

Vor Beginn: Mit neun Titeln sind die Handballer des FC Barcelona Rekordtitelträger in der Champions League. An diesem Wochenende wollen die Spanier zweistellig bei Titeln werden. Mit HBC Nantes wartet im Halbfinale ein Team, dass etwas überraschend beim Final Four dabei ist. Nach Platz sechs in der Gruppe B schalteten die Franzosen mit Kielce (Achtelfinale) und Veszprem (Viertelfinale) zwei absolute Topteams in der K.o.-Phase aus. Der FC Barcelona dürfte also gewarnt sein.

Vor Beginn: Die beste Vereinsmannschaft der Champions-League-Saison 2020/21 wird auch in diesem Jahr wieder bei einem Final Four in der Kölner Lanxess Arena teilnehmen. Dort dürfen bis zu 1000 Zuschauer dem zweiten Halbfinale ab 18 Uhr beiwohnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des zweiten Halbfinalspieles zwischen dem FC Barcelona und HBC Nantes.

Handball Champions League Final Four: FC Barcelona vs. Nantes live im TV und Livestream

Wer das zweite Halbfinalspiel zwischen dem FC Barcelona und Nantes live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für die Handball Champions League und zeigt die Partie heute ab 18 Uhr live. Durch die Begegnung begleiteten Euch Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs.

Neben Handball können Sportfans zahlreiche andere Sportarten bei DAZN im Livestream aufrufen. Freunde des runden Leders etwa bekommen die stärksten europäischen Ligen und Wettbewerbe geboten.

Darunter Duelle aus der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, Champions League und Europa League. Außerdem gibt es noch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Radsport, Motorsport, Darts, Wrestling, UFC, Boxen, Wintersport und Rugby zu sehen.

Testen könnt Ihr das Programm einen Monat lang völlig kostenlos. Danach wird eine Gebühr von monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro fällig. Ab dem 6. Juli verändert sich der Preis - 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr werden dann nämlich fällig. Wer bereits über ein DAZN-Abo verfügt, muss erst ab dem 6. August mehr zahlen.

Unabhängig vom Preis bietet DAZN weiterhin die Möglichkeit an, das Angebot vor der ersten Zahlung 30 Tage lang zu testen.

Handball Champions League Final Four: Die Partien im Überblick