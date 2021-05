Handball Champions League Final Four: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Das Final Four in der Handball-Champions-League wirft seine Schatten voraus. Wir haben alle Infos zum Ort, Datum, Termin und der TV-Übertragung des Final Fours.

Es ist der Höhepunkt des Jahres im europäischen Vereins-Handball: Das Final Four der Champions League!

Seit der Saison 2009/10 findet das "Velux EHF Final4" - so der offizielle Name - in der Kölner Lanxess Arena statt. Dort hat es sich schnell mit dem besonderen Flair mit Fans der vier Teilnehmer einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Handball Champions League, Final Four: Termin, Ort, Infos

Auch in diesem Jahr ermitteln die vier besten Mannschaften Europas den Sieger der Champions League 2020/21 in Köln - und zwar am Samstag, 12. Juni, und Sonntag, 13. Juni. Einen Spielplan gibt es noch nicht, fest steht nur, dass am 12. Juni die beiden Halbfinalspiele und am 13. Juni das Spiel um Platz 3 und das Finale stattfinden werden. Ebenfalls noch nicht sicher ist, ob wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie Zuschauer in die Halle dürfen.

Kurios: Es ist bereits das zweite Final Four in der Handball-Saison 2020/21. Das Final Four der Saison 2019/20 hätte eigentlich im September 2020 stattfinden sollen, musste dann aber auf Ende Dezember verlegt werden. Den Titel gewann der THW Kiel nach einem 33:28 im Finale gegen den FC Barcelona.

© getty Das Final Four findet wieder in der Kölner Lanxess Arena statt.

Handball Champions League, Final Four: Teilnehmer

Die vier Teilnehmer am Final Four stehen noch nicht fest. Das hat einen einfachen Grund: In dieser und in der nächsten Woche finden erst das Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel statt. Mit Titelverteidiger THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt sind noch zwei deutsche Teams im Viertelfinale vertreten.

Der THW Kiiel muss sich im Viertelfinale mit der französischen Starmannschaft von Paris Saint-Germain messen, die SG Flensburg-Handewitt trifft auf Aalborg Handbold (Dänemark).

Handball, Champions League: Viertelfinale im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel HC Meshkov Brest FC Barcelona 12. Mai, 18.45 Uhr 20. Mai, 20.45 Uhr THW Kiel Paris Saint-Germain 12. Mai, 20.45 Uhr 19. Mai, 18.45 Uhr Aalborg Handbold SG Flensburg-Handewitt 13. Mai, 18.45 Uhr 19. Mai, 20.45 Uhr HBC Nantes Telekom Veszprém HC 13. Mai, 20.45 Uhr 20. Mai, 18.45 Uhr

Handball Champions League: Final Four live im TV und Livestream

Das Spektakel aus der Rheinmetropole wird live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Hier verpasst Ihr keine Minute vom Final Four.

Das "Netflix des Sports" hat aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis im Angebot. Den ersten Monat könnt Ihr den Dienst kostenlos testen. Danach kostet DAZN entweder 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen.

Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Handball Champions League: Sieger der vergangenen Jahre