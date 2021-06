Handball heute live: DHB-Pokal Halbfinale TBV Lemgo vs. THW Kiel im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt das Final4 um den DHB-Pokal. Alle Infos zur Übertragung des Halbfinals zwischen dem TBV Lemgo und dem THW Kiel heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Das Final4 um den DHB-Pokal 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie erst in diesem Jahr ausgetragen. Start in das Event ist am heutigen Donnerstag, den 3. Juni, mit den beiden Halbfinals. Bereits morgen steht das Finale an.

Gespielt wird heute um 17 Uhr, wenn der TBV Lemgo Lippe im ersten Halbfinale auf den THW Kiel trifft und um 19.30 Uhr, wenn die MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf aufeinandertreffen. Das morgige Finale wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Austragungsort der Entscheidungsspiele um den deutschen Pokal ist traditionell die Barclaycard-Arena in Hamburg. Seit 1994 gastiert das Final4 jedes Jahr in der Hansestadt.

Normalerweise ist die 13.000 Zuschauer fassende Halle dabei komplett gefüllt, in diesem Jahr sind allerdings lediglich 2.000 Zuschauer zugelassen.

© getty Patrick Wiencek ist deutscher Nationalspieler in Diensten des THW Kiel.

Handball heute live: DHB-Pokal Halbfinale TBV Lemgo vs. THW Kiel im TV und Livestream

Alle Spiele des Final4 in Hamburg werden sowohl im Free- als auch im Pay-TV zu sehen sein.

Handball heute live: DHB-Pokal Halbfinale TBV Lemgo vs. THW Kiel im Free-TV

Kostenfrei empfangbar gibt es die heutige Partie im ZDF. Im TV zeigt der öffentlich-rechtliche Sender allerdings nur die zweite Halbzeit, das gesamte Spiel gibt es im Livestream (mehr dazu unten).

Die anderen beiden Begegnungen des Final4 laufen bei Sky Sport News (MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf) beziehungsweise in der ARD (Finale) in voller Länge im Free-TV.

Handball heute live: DHB-Pokal Halbfinale TBV Lemgo vs. THW Kiel im Pay-TV

Alle drei Spiele des Final4 in Hamburg werden parallel zur Free-TV-Ausstrahlung bei Sky laufen. Der Pay-TV-Sender zeigt sowohl die beiden Halbfinals als auch das Finale auf seinem Sender Sky Sport 1.

Handball heute live: DHB-Pokal Halbfinale TBV Lemgo vs. THW Kiel im Livestream

Die kompletten 60 Minuten gibt es heute live und kostenfrei im ZDF-Livestream. Übertragungsbeginn dort ist um 17 Uhr.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das Halbfinale zwischen Lemgo und Kiel via SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden von Sky) oder mit einem Sky Ticket zu verfolgen. Auf diesem Wege seht Ihr alle Spiele des Final4 im Stream.

Auch vom zweiten Halbfinale zwischen Melsungen und Hannover sowie vom Finale gibt es kostenfrei empfangbare Livestreams: Sowohl Sky Sport News als auch die ARD stellen ihre Livebilder im Internet zur Verfügung.

© imago images Silvio Heinevetter steht bei beim MT Melsungen unter Vertrag.

Handball: Final4 um den DHB-Pokal heute im Liveticker

Beide Halbfinals des Final4 in Hamburg könnt Ihr auch bei uns verfolgen - im Liveticker.

Final4 um den DHB-Pokal 2020: Modus, Teilnehmer

Das aus dem vergangenen Jahr verlegte Final4 um den DHB-Pokal wird im üblichen Modus stattfinden. Am ersten Tag des Events finden die Halbfinals statt, am zweiten Tag das Finale. Ein Spiel um Platz drei wird es nicht geben.

Mit dabei sind bei der diesjährigen Ausgabe der THW Kiel, die MT Melsungen, der TSV Hannover-Burgdorf und der TBV Lemgo-Lippe.

Favorit auf den Titel ist der amtierende Deutsche Meister und Champion-League-Sieger, der THW Kiel. "Wir brauchen das nicht herunterzureden. Wir müssen es aber seriös angehen und alles reinwerfen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi angesprochen auf die Favoritenrolle der Zebras in einer virtuellen Presserunde am Montag.

Final4 um den DHB-Pokal 2020: Der Spielplan im Überblick