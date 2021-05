In der Handball Champions League trifft der THW Kiel heute auf PSG. Kann sich der deutsche Vertreter eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen? Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Es wird spannend in der Handball-Champions-League: Der THW Kiel empfängt PSG - ein echtes Spitzenduell im europäischen Handball. Hier könnt Ihr die kompletten 60 Minuten im Liveticker verfolgen.

Vor Beginn: Die Kieler können mit Rückenwind in die heutige Begegnung gehen. Am vergangenen Wochenende setzte sich der THW in der HBL trotz Halbzeitrückstand gegen die Füchse Berlin durch. Durch den 28:26-Sieg überholte Kiel in der Tabelle wieder Dauerrivale SG Flensburg-Handewitt.

Handball Champions League: THW Kiel vs. PSG heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Spitzenteams des europäischen Handballs treffen im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Los geht's um 20.45 Uhr. Gespielt wird in der Kieler Wunderino Arena.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker der Handball Champions League. THW Kiel trifft auf PSG.

Handball Champions League: THW Kiel vs. PSG heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den beiden Handball-Giganten läuft exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Begegnung live und in voller Länge.

Gari Paubandt wird das Match als Kommentator begleiten. Piet Krebs fungiert als Experte.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahresabo. Im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat.

THW Kiel: Die Spiele in der Handball Champions League