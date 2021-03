Der THW Kiel trifft im Achtelfinale der Champions League auf Pick Szeged. Hier könnt Ihr das Hinspiel des Titelverteidigers im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball Champions League: Achtelfinale Pick Szeged vs. THW Kiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Gute Nachrichten für den amtierenden CL-Sieger: Welthandballer Niklas Landin steht wieder im Aufgebot, nachdem der Däne zuletzt Corona-bedingt in Quarantäne war. Daher musste am Wochenende beim Spitzenspiel gegen Flensburg Oldie Mattias Andersson zwischen den Pfosten aushelfen. Der Schwede könnte auch gegen Szeged zum Einsatz kommen, da Ersatzkeeper Dario Quenstedt an einer Muskelverletzung laboriert.

Vor Beginn:

Der THW Kiel muss im Achtelfinale der Champions League zunächst auswärts antreten. Gespielt wird in der Varosi Sportcsarnok in Szeged. Anwurf ist um 18.45 Uhr.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Pick Szeged gegen den THW Kiel.

Handball Champions League: Achtelfinale Pick Szeged vs. THW Kiel heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, die Partie zwischen Pick Szeged und dem THW Kiel zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streamingdienst hält die Rechte an der Übertragung aller Champions-League-Spiele der deutschen Mannschaften.

Durch den Gratis-Monat könnt Ihr den Livestream übrigens kostenlos abrufen. Jetzt den DAZN-Probemonat sichern.

Alle weiteren Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Handball Champions League, Achtelfinale: Hinspiele in der Übersicht