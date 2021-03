Für den THW Kiel geht es Schlag auf Schlag. Nach der Niederlage im Topspiel der HBL gegen die SG Flensburg am Handewitt steht das Achtelfinale in der EHF Handball Champions League an. Wie Ihr das Hinspiel gegen Pick Szeged heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel - Ort, Datum, Anwurf, TV-Übertragung

Der amtierende Titelträger in der Handball Champions League greift in die K.o.-Phase ein. Der THW Kiel muss im Hinspiel des Achtelfinales bei Pick Szeged antreten.

Anwurf der Partie ist am Mittwoch um 18.45 Uhr. Gespielt wird in der Varosi Sportcsarnok.

Es wird das letzte Mal sein, dass die Zebras dort aufkreuzen. Für die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei 2022 wird nämlich in Szeged eine neue Arena gebaut. Die neue Halle ist dann für 8000 Zuschauer ausgelegt.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV des Champions-League-Achtelfinales gibt es nicht. Dennoch könnt Ihr die Partie live sehen.

Der Streamingdienst DAZN hat sich nämlich die Rechte am Wettbewerb gesichert. Dementsprechend könnt Ihr mit einem Abo Szeged gegen Kiel live sehen.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel heute live im TV

Für eine Übertragung im TV braucht Ihr einen Smart-TV. Bei diesem müsst Ihr dann die DAZN-App installieren. Gleiches gilt für sämtliche Konsolen (PS5, PS4, XBox). Auch hier könnt Ihr Euch die DAZN-App herunterladen, wodurch Ihr das komplette Programm verfolgen könnt.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel heute live im Livestream

Eine weitere Möglichkeit bietet der Browser an eurem PC oder Laptop. Hier könnt Ihr selbstverständlich auch die Livestreams von DAZN abrufen. Per HDMI-Kabel könnt ihr zudem euren Laptop mit dem Fernseher verbinden und damit das Programm auch über einen größeren Bildschirm genießen.

Zusätzlich ist der Livestream auch über die mobilen Geräte abrufbar. Für das Smartphone oder ein Tablet stehen hierfür in den jeweiligen App-Stores der Streamingdienst zum Download bereit.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel heute im Livestream auf DAZN

Die Übertragung bei DAZNim Livestream beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Gari Paubandt im Einsatz. Ihm zur Seite steht Piet Krebs als Experte.

DAZN zeigt am Donnerstag auch die Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen Zagreb. Darüber hinaus hat der Streamingdienst US-Sport, hochklassigen Fußball, Tennis, Darts etc. im Programm.

Handball Champions League: Pick Szeged - THW Kiel heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann auch bei SPOX die Partie verfolgen. Mit unserem Liveticker bekommt Ihr in Echtzeit das Spielgeschehen beschrieben.

Hier geht es zu unserem Liveticker der Partie Pick Szeged gegen THW Kiel.

© getty Mattias Andersson ist eigentlich der Torwarttrainer des THW Kiel.

THW Kiel: Landin dabei - Andersson wieder im Aufgebot

Durch die Corona-Pandemie musste der THW Kiel einige Ausfälle beklagen. Der dänische Nationalkeeper Niklas Landin ist aber wieder aus der Quarantäne raus und im Hinspiel mit dabei. Dagegen hat sich sein Stellvertreter Dario Quenstedt eine Zerrung zugezogen.

Der Keeper fliegt mit nach Ungarn. Ob er einsatzbereit ist, ist noch nicht klar. Für ihn könnte demnach wieder Torwarttrainer Mattias Andersson zwischen den Pfosten stehen. Schon gegen Flensburg musste der Oldie ran.

Außerdem fällt Pavel Horak aus. Der Abwehrspezialist verletzte sich im Nordderby am Knöchel, nachdem der eigentliche Abwehrchef Hendrik Pekeler angeschlagen raus musste. Beim deutschen Nationalspieler besteht aber noch Hoffnung, dass er spielen kann. Bei Pekeler wurde lediglich eine Überstreckungs-Stauchung im linken Sprunggelenk diagnostiziert.

Handball Champions League, Achtelfinale: Hinspiele in der Übersicht