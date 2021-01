Handball: WM-Nachrücker Schweiz verpasst Viertelfinale

Nachrücker Schweiz hat bei der Handball-WM in Ägypten seine geringe Chance auf das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen unterlag in ihrem zweiten Hauptrundenspiel Portugal mit 29:33 (15:17) und hat mit zwei Punkten keine Chance mehr auf den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Mit elf Treffern war Schmid wie schon beim Sieg gegen den früheren Olympia-Zweiten Island bester Werfer des Spiels.

Portugal zog durch den Erfolg zunächst vorbei an Frankreich an die Tabellenspitze der Gruppe III. Nur die zwei besten Teams jeder Hauptrundenstaffel für das Viertelfinale.

