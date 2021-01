Handball-WM: Frankreich und Duo verlustpunktfrei Gruppensieger

Rekordchampion Frankreich sowie Portugal und Schweden haben sich bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten am Montag ohne Punktverlust den Gruppensieg gesichert.

Die Franzosen mühten sich allerdings beim 25:24 (14:14) gegen WM-Nachrücker Schweiz mehr als gedacht. Kentin Mahe war mit acht Toren bester Werfer beim Sieger. Die Eidgenossen, bei denen Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen zehnmal traf, ziehen als Tabellendritter der Gruppe E dennoch in die Hauptrunde ein.

Drei Spiele, drei Siege - das gilt auch für Portugal und Schweden. Die Schweden versetzten WM-Gastgeber Ägypten in der Gruppe G den ersten Dämpfer. Die Skandinavier gewannen das enge Duell mit 24:23 (9:12) und starten ebenso mit 4:0 Zählern in die Hauptrunde wie Portugal. Die Iberer gewannen in der Gruppe F mit 26:19 (14:9) gegen Algerien ebenfalls auch ihr drittes Spiel.

Zumindest ungeschlagen machte Ex-Weltmeister Russland, der aufgrund des Doping-Urteils des Sportgerichtshofes CAS nur unter dem Namen "RHF" (Russian Handball Federation) antreten darf, Platz eins fest. Die Russen setzten sich gegen das sieglose Schlusslicht Südkorea mit 30:26 (15:15) durch.

Im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde feierte Corona-Nachrücker Nordmazedonien einen 32:29 (16:17)-Erfolg gegen Chile. Platz zwei hinter Russland sicherte sich in der Gruppe H Slowenien durch ein 29:25 (15:15) gegen Belarus.