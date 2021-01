Die Handball-WM steht unmittelbar vor der Tür. Doch welche Spieler sind für Deutschland überhaupt mit dabei? Wir liefern Euch den Überblick über den Kader.

Handball-WM 2021: Der Spielplan von Deutschland im Überblick

Deutschland trifft in der Gruppe A auf zwei Teams, die erstmals bei einer Handball-WM vertreten sind: Kap Verde und Uruguay. Der dritte deutsche Gegner ist in der Handball-Welt erfahrener und gefürchteter. Im dritten und letzten Spiel der Vorrunde treffen die Deutschen auf Ungarn.

Das Auftaktspiel des deutschen Teams steigt am 15. Januar, dann steht alle zwei Tage ein Spiel an.

Handball-WM 2021: Deutschlands Termine

15. Januar 2021 : Deutschland - Uruguay (19 Uhr)

: Deutschland - Uruguay (19 Uhr) 17. Januar 2021 : Kap Verde - Deutschland (19 Uhr)

: Kap Verde - Deutschland (19 Uhr) 19. Januar 2021: Deutschland - Ungarn (21.30 Uhr)

Schafft es die deutsche Mannschaft sich für die Hauptrunde zu qualifizieren - dafür müsste sie unter den ersten drei Teams in der Gruppe landen -, wird sie dort auf drei der vier Vertreter aus Gruppe B treffen. Diese sind Spanien, Tunesien, Brasilien und Polen.

In der Hauptrunde müsste Deutschland unter die ersten zwei Teams kommen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Handball-WM 2021: Termine

Runde Datum Vorrunde 15. - 19. Januar Hauptrunde 20. - 25. Januar Presidents Cup 20. - 27. Januar Viertelfinale 27. Januar Halbfinale 29. Januar Spiel um Platz 3 31. Januar Finale 31. Januar

Handball-WM 2021: Der Kader von Deutschland im Überblick

29 Spieler hat Bundestrainer Alfred Gislasson für die Weltmeisterschaft in Ägypten nominiert. Seit dem 3. Januar befinden sich die Nominierten gemeinsam in der Vorbereitung. Hier seht Ihr alle 20 Spieler in der Übersicht:

Spieler Position Verein Andreas Wolff Tor KS Vive Kielce Johannes Bitter Tor TVB Stuttgart Silvio Heinevetter Tor MT Melsungen Uwe Gensheimer Linksaußen Rhein-Neckar Löwen Marcel Schiller Linksaußen Frisch Auf Göppingen Julius Kühn Rückraum links MT Melsungen Paul Drux Rückraum links Füchse Berlin Fabian Böhm Rückraum links TSV Hannover-Burgdorf Christian Dissinger Rückraum links RK Vardar Skopje Philipp Weber Rückraum Mitte SC DHfK Leipzig Juri Knorr Rückraum Mitte TSV GWD Minden Marian Michalczik Rückraum Mitte Füchse Berlin Kai Häfner Rückraum rechts MT Melsungen David Schmidt Rückraum rechts Bergischer HC Antonio Metzner Rückraum rechts HC Erlangen Tobias Reichmann Rechtsaußen MT Melsungen TImo Kastening Rechtsaußen MT Melsungen Moritz Preuss Kreis SC Magdeburg Johannes Golla Kreis SG Flensburg-Handewitt Sebastian Firnhaber Kreis HC Erlangen

Handball-WM 2021: Wo laufen die Spiele im TV?

In diesem Jahr berichten zahlreiche Anbieter live von der Handball-WM. Der kostenpflichtige Streamingdienst Sportdeutschland.tv zeigt alle Partien der WM live, darunter auch die Spiele der deutschen Mannschaft.

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF zeigen zudem immer abwechselnd im Wechsel alle Spiele von Deutschland live.

Darüber hinaus überträgt auch Eurosport einige, ausgewählte Spiele der WM live, darunter allerdings keine Spiele mit deutscher Beteiligung. Alle Übertragungen auf Eurosport werden dank einer Kooperation der beiden Sender zudem auch auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingriese bietet allen Interessierten einen kostenlosen Probemonat an.

Handball: Die Weltmeister der vergangenen Jahre

Deutschlands letzter Titel liegt mittlerweile 14 Jahre zurück. Beim vergangenen Turnier setzte sich Dänemark im Endspiel gegen Norwegen durch.