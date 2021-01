Handball-WM 2021 - DHB-Kader im Check: Hexer-Bande, Abwehr-Trouble und ein La-Masia-Talent

Deutschland startet mit dem Spiel gegen Uruguay (Fr., 18 Uhr im LIVETICKER) in Gizeh in die Handball-WM in Ägypten. Auf welchen Positionen ist das DHB-Team gut aufgestellt? Welche Bereiche bereiten Kopfzerbrechen? SPOX nimmt den 20 Mann starken Kader von Bundestrainer Alfred Gislason unter die Lupe.

Tor

Name Verein Länderspiele Tore Andreas Wolff KS Vive Kielce 102 13 Johannes Bitter TVB Stuttgart 156 1 Silvio Heinevetter MT Melsungen 195 3

Gislason hat sich im Kasten auf eine klare Reihenfolge festgelegt: Wolff ist die "1A-Lösung", Bitter die "1B" und Heinevetter die "1C". Dabei hat Wolff bei den vergangenen Turnieren nicht immer restlos überzeugt.

Nach seinen herausragenden Leistungen beim EM-Triumph 2016 und einer starken WM 2017 zeigte der Torhüter vom polnischen Spitzenklub Kielce bei der EM 2018 und der WM 2019 lediglich ordentliche Vorstellungen. Bei der EM im vergangenen Jahr spielte Wolff dann sogar das statistisch schlechteste Turnier seiner DHB-Laufbahn (30 Prozent abgewehrte Würfe). Trotzdem: An einem guten Tag kann Wolff Spiele im Alleingang entscheiden.

Im Zweifelsfall steht mit Bitter ein zuverlässiger Backup parat. Der Weltmeister von 2007 überzeugte in seiner Rolle als Wolff-Vertreter bereits bei der EM 2020 und befindet sich auch aktuell in guter Verfassung, wie seine Statistiken aus der laufenden HBL-Saison zeigen. Mit 134 Paraden in 12 Partien belegt der 38-jährige Stuttgart-Keeper (31 Prozent abgewehrte Würfe) in diesem Ranking Platz zwei.

Mit Heinevetter ist ein weiterer sehr erfahrener Mann dabei. Kein Spieler im gesamten Kader hat mehr Länderspiele (195) auf dem Buckel. Einziges Manko: "Heine", der im Sommer von Berlin nach Melsungen gewechselt ist, musste sich in den vergangenen Monaten gleich mehrfach in Quarantäne begeben und konnte entsprechend nicht immer bestmöglich trainieren.

Fazit: Die Torhüterposition ist bärenstark besetzt, eine Bande von potenziellen Hexern. Wolff, Bitter und Heinevetter sollten und müssen für ein positives WM-Abschneiden aus deutscher Sicht einfach eine sorgenfreie Zone bilden.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Lukas Stutzke (Bergischer HC) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Linksaußen

Name Verein Länderspiele Tore Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 188 919 Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen 10 39

Gensheimer bleibt auch unter Gislason der Kapitän. "Er ist auf seiner Position einer der besten Spieler der Welt - und zwar schon lange. Es hat mich diese Saison sehr gefreut, dass er auch auf der Halbposition decken kann. Das kann für uns noch sehr wichtig werden", sagte der Bundestrainer.

Der 34-jährige Mannheimer belegt in der Torjägerliste der laufenden HBL-Saison mit 87 Treffern in 14 Partien und einer Quote von 71 Prozent Platz fünf. Zudem versenkte Gensheimer fast 83 Prozent seiner Siebenmeter.

Dass Schiller, der erstmals an einem großen Turnier mit dem DHB-Team teilnimmt, mehr als nur ein Ersatzmann für den drittbesten Torschützen der deutschen Länderspielhistorie ist, hat der Göppinger bereits eindrucksvoll bewiesen.

Der 29-Jährige erzielte im ersten der beiden EM-Quali-Spiele gegen Österreich, die beide Anfang Januar gewonnen wurden (36:27 und 32:20), elf Tore bei elf Versuchen. In der Bundesliga traf Schiller sogar 89 Mal in 14 Spielen (72 Prozent) und damit zwei Mal häufiger als Gensheimer - Platz vier der Torjägerliste.

Neben Gensheimer, Reichmann und Kastening hat die deutsche Mannschaft mit Schiller einen weiteren ordentlichen Siebenmeterschützen in ihren Reihen. Der Schwabe verwandelte für Frisch Auf in dieser Saison 47 (72 Prozent) und damit die meisten Strafwürfe der gesamten Liga.

Fazit: Mit Gensheimer und Schiller ist das DHB-Team auf Linksaußen hochkarätig aufgestellt. Gislason kann die Spielzeit etwas verteilen, um die Belastung für beide Spieler möglichst gering zu halten.