Handball, Österreich - Deutschland: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Bevor das DHB-Team in die Handball-WM startet, stehen zwei EM-Quali-Spiele gegen Österreich auf dem Programm. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung heute live im TV und Livestream.

Zu den wichtigsten Infos rund um die Handball-WM 2021 in Ägypten, inklusive der Teilnehmer, der TV-Übertragung und des Spielplans, geht es hier entlang.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Deutschland gegen Österreich: Die Termine der EM-Quali

Zweimal waren die deutschen Handballer in der Qualifikation für die EM 2022 bereits erfolgreich. Nach Siegen gegen Estland und Bosnien-Herzegowina geht es nun gegen Österreich.

Die beiden Spiele der Quali-Gruppe zwei sind für den 6. und 10. Januar angesetzt. Das Hinspiel findet ab 13.45 Uhr in Graz statt, zum Rückspiel bittet der DHB in die Lanxess-Arena zu Köln (Anpfiff 18.10 Uhr).

Weiter geht es dann im April, am 28. steht für das DHB-Team ein Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina an, am 2. Mai folgt der Quali-Abschluss im Heimspiel gegen Estland.

Die Termine des DHB-Teams in der EM-Quali

Datum Uhrzeit Heim Gast 6. Januar 2021 13.45 Uhr Österreich Deutschland 10. Januar 2021 18.10 Uhr Deutschland Österreich 28. April 2021 k.A. Bosnien-Herzegowina Deutschland 2. Mai 2021 k.A. Deutschland Estland

© getty

Handball, Österreich gegen Deutschland: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Heute seid Ihr im ZDF live dabei. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine TV-Übertragung um 13.30 Uhr und stellt einen kostenfreien Livestream zur Verfügung.

Durch die Sendung begleitet Euch folgendes Team:

Reporter : Gari Paubandt

: Gari Paubandt Co-Kommentator : Markus Baur

: Markus Baur Moderator : Yorck Polus

: Yorck Polus Experte: Sven-Sören Christophersen

DHB-Team: Der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Auch heute muss Alfred Gislason auf sämtliche Spieler, die bei der in neun Tagen startenden WM nicht zu Verfügung stehen, verzichten.

So sagten Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold aufgrund von Bedenken wegen der Corona-Pandemie ab, dazu müssen Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann und Jannik Kohlbacher aufgrund von Verletzungen passen.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Christian Dissinger (RK Vardar Skopje) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Handball-WM 2021 in Ägypten: Die Termine in der Übersicht

Straffes Programm für die Handballer: Wie üblich wird die WM im Zwei-Tages-Rhythmus gespielt. Alle vier Halbfinal-Teilnehmer werden am Ende des Turniers neun Spiele in 17 Tagen absolviert haben.

Eine Pause gibt es auch im Anschluss an die WM nicht, die Bundesliga plant, am 6. Februar wieder in den Spielbetrieb zu starten.