Handball WM heute live mit Deutschland in der Hauptrunde im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Handball-WM-Hauptrunde finden heute einige Partien statt. Das DHB-Team trifft unter anderem auf die brasilianische Nationalmannschaft. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die WM-Duelle heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Du willst ausgewählte Spiele der Handball-Weltmeisterschaft live und in voller Länge mitverfolgen? Jetzt DAZN-Gratismonat sichern!

Handball WM heute: Alle Partien im Überblick

Am heutigen Samstag (23. Januar) gehen sechs Spiele am 2. Spieltag der Hauptrunde über die Bühne. Um 15.30 Uhr beginnt der Handball-Nachmittag. Um 20.30 Uhr ist dann das DHB-Team gegen Brasilien gefragt.

Uhrzeit Team 1 Team 2 Gruppe 15.30 Uhr Katar Bahrain II 15.30 Uhr Uruguay Spanien I 18.00 Uhr Argentinien Kroatien II 18.00 Uhr Polen Ungarn I 18.00 Uhr Tunesien Demokratische Republik Kongo President's Cup 20.30 Uhr Deutschland Brasilien I 20.30 Uhr Japan Dänemark II

Handball WM heute live im TV und Livestream und Liveticker

Wer Zugriff auf jedes einzelne Spiel der Handball Weltmeisterschaft haben möchte, braucht Sportdeutschland.tv. Der Streamingdienst bietet nämlich das komplette Turnier für 10 Euro an. Pro Spiel fallen Kosten in Höhe von 3,50 Euro an.

Das Duell der Deutschen gegen Brasilien gibt es beim ZDF im Free-TV zu sehen. Um 20.15 starten die Vorberichte zum Hauptrundenduell. Ebenso bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz sind:

Reporter: Christoph Hamm und Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen

Für das Spiel Polen gegen Ungarn ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich, denn Eurosport überträgt die Partie live und in voller Länge. Weil sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN abrufbar sind, können DAZN-Nutzer darauf zugreifen.

Neben der Handball WM zeigt DAZN unter anderem auch Fußball. Genauer gesagt Spiele der Champions League, Europa League, Primera Division, Ligue 1, Serie A, Bundesliga oder Nations League.

Zum Angebot "des Netflix des Sports" gehören auch die US-Sportarten (NFL, NHL, NBA, NFL), Rugby, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport, Wrestling und Wintersport dazu.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro, der Jahresabopreis beträgt 119,99 Euro. Vorher kann jedoch einen Monat lang DAZN getestet werden.

Handball WM heute im Liveticker

Zahlreiche Spiele werden heute bei SPOX zudem auch live getickert. Eine perfekte Alternative für alle, die die Spiele nicht im TV oder Livestream sehen können.

Hier geht's zum Liveticker Uruguay vs. Spanien.

Hier geht's zum Liveticker Argentinien vs. Kroatien.

Hier geht's zum Liveticker Polen vs. Ungarn.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Brasilien.

Handball WM: Die Hauptrundengruppen I und II im Überblick

Hauptrundengruppe I, Tabelle

Das DHB-Team muss heute unbedingt gewinnen, um weiterhin eine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben.

Rang Nation Spiele Differenz Punkte 1. Ungarn 3 +33 6:0 2. Spanien 3 +5 5:1 3. Polen 3 +23 4:2 4. Deutschland 3 +24 2:4 5. Brasilien 3 -16 1:5 6. Uruguay 3 -69 0:6

Hauptrundengruppe II, Tabelle