Für Deutschland geht heute in Ägypten die Handball-WM 2021 los. Zum Auftaktduell steht heute dem DHB-Team Underdog Uruguay gegenüber. Hier könnt Ihr hier das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball-WM: Deutschland - Uruguay heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Nicht im deutschen WM-Kader vertreten sind Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold. Die Leistungsträger sagten ihre Teilnahmen wegen der Coroavirus-Pandemie ab. Hier seht Ihr das 20-köpfige Aufgebot der Deutschen.

Vor Beginn:

Für Deutschland beginnt heute die WM in Ägypten. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff zum ersten Gruppenspiel, in dem es gegen Uruguay geht. Gespielt wird in der 6th of October Sports Hall in Gizeh. Die weiteren Vorrundengegner des DHB sind Ungarn und Kap Verde.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland gegen Uruguay!

Handball-WM: Deutschland - Uruguay heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Deutschland gegen Uruguay nicht verpassen und im TV sehen? Das lässt sich einrichten: Live zu verfolgen ist die Partie heute in der ARD - im klassischen Fernsehen und auch online als Livestream. Um 17.50 Uhr beginnen die Vorberichte, um 18.00 Uhr ist Anwurf.

Deutschland bei der WM: Die Gruppe A im Überblick