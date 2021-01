Handball - Deutschland gegen Österreich: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Kurz vor dem Beginn der Handball-WM tritt die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation zum Rückspiel gegen Österreich an. SPOX sagt, wann die Partie steigt und wo sie im TV und Livestream zu sehen ist.

Zu den wichtigsten Infos rund um die Handball-WM 2021 in Ägypten, inklusive der Teilnehmer, der TV-Übertragung und des Spielplans, geht es hier entlang.

Deutschland - Österreich in der EM-Quali: Termin und TV

Geht das DHB-Team gegen Österreich erneut als Sieger hervor? Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihr Nachbarland am Mittwoch in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 36:27 schlagen konnte, steht nun das Rückspiel auf dem Programm.

Die Partie steigt am heutigen Sonntag, den 10. Januar, los geht es um 18.10 Uhr. Gespielt wird in der Kölner Lanxess-Arena.

Verfolgen könnt ihr das vierte Gruppenspiel der Qualifikationsgruppe zwei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen - die ARD überträgt ab 18 Uhr und zeigt die Begegnung auch online als Livestream.

In der kommenden Woche beginnt schließlich die Weltmeisterschaft. Die EM-Quali findet für das DHB-Team am 28. April gegen Bosnien-Herzegowina und am 2. Mai gegen Estland eine Fortsetzung.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Die Termine in der Übersicht