Deutschland bei der Handball-WM: Gruppe, Gegner, Spielplan, Übertragungen im TV und Livestream

Bald startet das DHB-Team in die Handball-WM 2021 in Ägypten. Den Spielplan inklusive der Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe A sowie alle Infos zur Übertragung der Spiele im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Auch den Kader von Bundestrainer Alfred Gislason und eine Übersicht über die Termine der WM findet Ihr hier.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Termine und Hallen

In diesem Jahr startet die Handball-WM am Mittwoch, den 13. Januar. Ab 19 Uhr stehen sich Gastgeber Ägypten und Chile im Eröffnungsspiel gegenüber.

Stattfinden wird dies im Cairo Stadium Indoor Halls Complex in der ägyptischen Hauptstadt. Die 16.200 Zuschauer fassende Halle ist neben den Handballhallen in Neue Hauptstadt, Borg El Arab und Madinat as-Sadis min Uktubar eine von vier Hallen, in der die Handball-WM ausgetragen wird.

In Kairo findet auch das Finale statt. Dieses ist für den 31. Januar 2021 angesetzt.

Handball-WM 2021: Termine

Runde Datum Vorrunde 15. - 19. Januar Hauptrunde 20. - 25. Januar Presidents Cup 20. - 27. Januar Viertelfinale 27. Januar Halbfinale 29. Januar Spiel um Platz 3 31. Januar Finale 31. Januar

Deutschland bei der Handball-WM: Gruppe, Gegner, Spielplan

Deutschland bekommt es in seiner Vorrunden-Gruppe A mit zwei von insgesamt drei WM-Neulingen zu tun. Sowohl die Kap Verden als auch Uruguay haben sich erstmals für die Endrunde einer Herrenhandball-WM qualifiziert. Dritter Gegner der deutschen Mannschaft ist Ungarn.

Los geht's für das DHB-Team im Spielort Madinat as-Sadis min Uktubar am 15. Januar, anschließend steht alle zwei Tage ein Spiel an. Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft:

15. Januar 2021 : Deutschland - Uruguay (19 Uhr)

: Deutschland - Uruguay (19 Uhr) 17. Januar 2021 : Kap Verde - Deutschland (19 Uhr)

: Kap Verde - Deutschland (19 Uhr) 19. Januar 2021: Deutschland - Ungarn (21.30 Uhr)

Sollte es Deutschland wie erwartet unter die ersten drei der Vorrunde schaffen, steht ab dem 21. Januar die Hauptrunde an. In dieser stoßen drei Mannschaften der Gruppe B, bestehend aus Spanien, Tunesien, Brasilien und Polen, zu den qualifizierten Teams aus Gruppe A.

Wie bei dem Handball-Großereignissen mittlerweile üblich, werden die gegen Gegner, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht haben, erzielten Punkte mitgenommen. Gewinnt das DHB-Team also seine drei Vorrundenspiele, startet die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit vier Punkten in die Hauptrunde.

In dieser gilt es, unter die ersten zwei Mannschaften zu kommen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Deutschland live bei der Handball-WM sehen: Übertragung im TV und Livestream

In diesem Jahr gibt es keinen TV-Blackout, ganz im Gegenteil: Spiele der Handball-WM könnt Ihr auf drei Wegen live sehen.

ARD und ZDF zeigen im Wechsel alle Spiele des DHB-Teams live und in voller Länge

und zeigen im Wechsel alle Spiele des DHB-Teams live und in voller Länge Sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der WM live und in voller Länge (kostenpflichtig)

zeigt alle Spiele der WM live und in voller Länge (kostenpflichtig) Eurosport überträgt ausgewählte Spiele der WM ohne deutsche Beteiligung live im TV

Zudem sind die Übertragungen von Eurosport dank einer Kooperation der beiden Sender auch bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst bietet Neukunden einen kostenfreien Probemonat.

Nicht kostenfrei zu empfangen sind die Übertragungen von Sportdeutschland.tv, dort werden einmalig zehn Euro für alle Spiele der WM verlangt.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Deutschlands WM-Kader

Obwohl zahlreiche Leistungsträger abgesagt haben, hat Bundestrainer Alfred Gislason eine schlagkräftige Truppe zusammen. Vor allem im Tor ist die deutsche Mannschaft stark besetzt.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Christian Dissinger (RK Vardar Skopje) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Handball: Die Weltmeister der vergangenen Jahre

Deutschland konnte sich zuletzt bei der Heim-WM 2007 den Titel sichern. Titelverteidiger in diesem Jahr ist Dänemark.