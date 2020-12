THW Kiel gewinnt gegen Barcelona die Champions League

Die Sensationssieger tanzten wie wilde Kinder über das hellblaue Parkett und feierten ihren "Hexer" Niklas Landin: Der THW Kiel ist auch dank seines überragenden Torhüters zum vierten Mal auf den europäischen Handball-Thron gestürmt. Der deutsche Rekordmeister kämpfte in einem überraschend deutlichen Champions-League-Finale in Köln den Top-Favoriten FC Barcelona 33:28 (19:16) nieder und triumphierte damit zum ersten Mal seit acht Jahren in der Königsklasse.

"Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Ohne Zuschauer fehlt einiges, aber wir haben dermaßen gerackert und geackert, ich bin unheimlich stolz auf uns alle", sagte Nationalspieler Patrick Wiencek bei Eurosport. "Jetzt freue ich mich auf ein kühles Bier! Hoffentlich ist alles vorbereitet."

Der coole Schwede Niclas Ekberg war beim verspätet ausgetragenen Finalturnier der Saison 2019/20 mit acht Treffern der beste Werfer für die Mannschaft von Filip Jicha, der den größten Triumph seiner jungen Trainerkarriere feierte. Der tschechische Coach gewann als erster Handballer sowohl als Spieler als auch als Trainer für einen Klub den wichtigsten Vereinswettbewerb Europas. "Köln hat eigene Gesetze. Ich bin überwältigt und unglaublich glücklich", sagte er.

Der Titel ist für die Kieler auch finanziell wertvoll. Der deutsche Meister sicherte durch den Sieg gegen Barca, dessen 22 Spiele andauernde Siegesserie in der Königsklasse in der leeren Kölner Arena endete, eine in Krisenzeiten wertvolle Prämie von 500.000 Euro.

Platz drei erreichte Paris St. Germain nach dem 31:26 (14:11) gegen das ungarische Topteam Veszprem HC.

Die Kieler hatten am Montag in einem dramatischen Halbfinal-Krimi gegen Veszprem (36:35 nach Verlängerung) das Endspiel erreicht. Die bisherigen Siege in der Champions League waren ihnen 2007 sowie unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason 2010 und 2012 gelungen.

THW Kiel gewinnt 300. CL-Spiel der Vereinsgeschichte

Im 300. Champions-League-Spiel der THW-Vereinsgeschichte erwischten die Kieler einen guten Start, zu Beginn entschärfte Welthandballer Landin im Kieler Tor gleich einen Siebenmeter.

Und auch offensiv resultierte aus Kieler Spielzügen anfangs praktisch immer ein Tor. Ausnahmespieler Sander Sagosen übernahm wie schon am Vortag viel Verantwortung, in der Deckung sah er von den recht kleinlich pfeifenden Unparteiischen jedoch bereits in der 11. Minute seine zweite Zeitstrafe. Für den Norweger verteidigte von nun an Kapitän Domagoj Duvnjak.

Barca, das durch ein souveränes 37:32 gegen Paris ins Finale eingezogen war, hatte gegen den gewohnt starken Kieler Innenblock mit den Nationalspielern Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler sowie gegen Keeper Landin seine Probleme. Auf der Gegenseite fand das Jicha-Team immer wieder einfache Lösungen. Beim 13:9 (19.) ging Kiel erstmals mit vier Treffern in Führung, nach leichten Ballverlusten und überhasteten Abschlüssen glich Barca jedoch aus - 15:15 (27.).

© Christof Koepsel/Getty Images

THW Kiel: Steffen Weinhold überzeugt bei CL-Sieg

Anschließend legten aber wieder die offensiv sehr flexibel agierenden Norddeutschen vor. Den Drei-Tore-Vorsprung zur Pause baute der THW nach dem Wechsel sogar zwischenzeitlich auf fünf Treffer aus. Barcas Offensivreihen hatten weiter große Probleme, vorne präsentierte sich der leidenschaftlich kämpfende THW sehr effektiv.

Das Finale lief daher weiter in die Kieler Richtung. Vor allem Landin entschärfte nach der Pause einen Ball nach dem anderen und sicherte dem THW ein ums andere Mal die Führung, vorne überzeugte zudem Nationalspieler Steffen Weinhold mit starken Einzelaktionen.