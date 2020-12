THW Kiel - FC Barcelona: Finale beim Final Four der Champions League heute live im TV und Livestream

Mit einem wahren Krimi hat sich der THW Kiel das Ticket für das Finale der Handball Champions League gesichert. Dort wartet der FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

THW Kiel - FC Barcelona: Finale beim Final Four der Champions League heute live im Free-TV

Nur einen Tag nach dem Einzug in das Finale steht ebensolches für den THW Kiel auch schon an. Am heutigen Dienstag wird der Sieger des Final-Four-Turniers der Handball Champions League ab 20.30 Uhr in Köln gekürt.

Live dabei sein könnt Ihr im Free-TV mit Eurosport. Der Sportsender zeigt die Begegnung live und in voller Länge.

Dabei begrüßen Euch die Moderatoren und Kommentatoren David Marcour, Uwe Semrau und Sascha Staat. Ihnen steht Pascal Hens als Experte zur Seite.

THW Kiel - FC Barcelona: Finale beim Final Four der Champions League heute live im Livestream

Zusätzlich bietet Eurosport einen Livestream an. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, ist jedoch kostenpflichtig. Ein monatliches Abo kostet 6,99 Euro.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den Livestream kostenfrei abzurufen. Sichert Euch dafür den Probemonat von DAZN.

Mit diesem habt Ihr nicht nur Zugriff auf das gesamte Portfolio des Streamingdiensts

Durch die Kooperation mit Eurosport können diesen DAZN-Kunden kostenfrei abrufen. Nach der 30-tägigen Testphase kostet ein Abonnement von DAZN entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Handball, Final Four der Champions League heute live: Spielplan

Uhrzeit Spielrunde Team 1 Team 2 18 Uhr Spiel um Platz drei Paris Saint-Germain Veszprem 20.30 Uhr Finale THW Kiel FC Barcelona

THW Kiel - FC Barcelona heute im Liveticker

SPOX wird die Partie in der Lanxess Arena Köln ebenfalls live verfolgen. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker zum Finale auf unserer Seite an.

THW Kiel - FC Barcelona ziehen ins Finale ein

Der FC Barcelona hat auch beim Final Four seine beeindruckende Serie ausgebaut. Die Katalanen haben in dieser Champions-League-Saison alle ihre Spiele gewonnen. Beim Final Four der vergangenen Saison bezwangen sie nun Paris Saint-Germain mit 37:32.

Weitaus härter zu kämpfen hatte der THW Kiel. Die Truppe von Trainer Filip Jicha verspielte einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Vorsprung und rettete sich in die Verlängerung.

Dort ging es dramatisch zu. Patrick Wienczek sah zunächst die Rote Karte. Kiel drehte jedoch den Rückstand und gewann am Ende knapp mit 36:35.

Dabei mussten sie bis zur letzten Sekunde zittern, als Petar Nenadic mit einem Freiwurf das Gesicht von Niklas Eckberg traf.

Handball-Champions-League: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Als bis heute letztes deutsches Team gewann die SG Flensburg-Handewitt 2014 im deutschen Duell die Krone des europäischen Klub-Handballs.