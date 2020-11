Am 7. Spieltag der Handball-Champions-League empfängt der THW Kiel den neunfachen Champions-League-Sieger FC Barcelona. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

THW Kiel - FC Barcelona: Uhrzeit, Ort, Arena

Am heutigen Donnerstag, 19. November, trifft der THW Kiel in der Champions League auf den neunmaligen Champion FC Barcelona.

Gespielt wird die Partie des 7. Spieltags in der Kieler Wunderino-Arena. Um 18.45 Uhr geht das Duell dann vor leeren Rängen los.

THW Kiel - FC Barcelona: Handball-Champions-League heute live im TV und Livestream

Den Champions-League-Kracher zwischen Kiel und Barcelona gibt es live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich in Deutschland die Übertragungsrechte für die Champions League gesichert.

Kurz vor Spielbeginn geht es mit der Übertragung los. Dann begrüßen Euch Gari Paubandt und Piet Krebs an den Mikrofonen.

Außerdem hat DAZN für alle Handball-Fans die EHF European League im Angebot, dort sind aus deutscher Sicht der SC Magdeburg, die Rhein-Neckar-Löwen sowie die Füchse Berlin im Einsatz.

© imago images / Holsteinoffice

THW Kiel - FC Barcelona: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 31.08.2019 THW Kiel 32:34 FC Barcelona Super Globe 29.04.2017 FC Barcelona 23:18 THW Kiel Champions League 23.04.2017 THW Kiel 28:26 FC Barcelona Champions League 05.03.2017 THW Kiel 27:27 FC Barcelona Champions League 01.10.2016 FC Barcelona 26:25 THW Kiel Champions League



Handball-Champions-League: Die Gruppe B im Überblick

Der THW Kiel befindet sich momentan auf Platz vier in der Champions-League-Gruppe B. Nach fünf Spielen steht der deutsche Rekordmeister mit sieben Punkten da. Der heutige Kontrahent FC Barcelona konnte hingegen alle seine Spiele gewinnen und führt die Tabelle an.