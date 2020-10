HBL - Sander Sagosen beim THW Kiel: Die neue Attraktion im deutschen Handball

Vor dem Saisonstart im Handball dreht sich alles um Sander Sagosen. Der neue Ausnahmespieler des THW Kiel scheint kaum Anpassungsschwierigkeiten zu haben.

Wenn er all den Trubel um seine Person mal hinter sich lassen möchte, er wird ja längst als der beste Handballer der Welt gefeiert, dann schnappt sich Sander Sagosen seine Angel und fährt raus aufs Wasser.

"Ich liebe es wirklich, im Sommer mit Freunden oder der Familie in einem Boot auszugehen, um zu fischen und einfach nur zu entspannen", verrät der neue Ausnahmespieler des THW Kiel in der Handballwoche.

Stress ist ein Fremdwort für den hochtalentierten Norweger, der schon vor dem Saisonstart am kommenden Donnerstag zweifelsfrei die neue Attraktion der Handball-Bundesliga ist. Bereits die ersten Auftritte der neuen Kieler Nummer 5 zeigten: Sagosen bereichert den THW. Er legt das Spieltempo fest, er bestimmt, wenn jemand aufs Tor wirft - und häufig ist er das selbst.

"Es ist extrem schön für die Bundesliga, dass ein Spieler der Kategorie Sander Sagosen den Schritt in Richtung Deutschland gemacht hat", sagte Bundestrainer Alfred Gislason im WDR über die Verpflichtung seines Ex-Klubs. Schon am 22. März 2019 vermeldete der Rekordmeister seinen Transfercoup, passenderweise mit der Überschrift: "THW angelt sich Sander Sagosen."

Wiencek über Sagosen: "Er hat keine Starallüren"

Über drei Jahre spielte sich der 25-Jährige bei Paris St. Germain endgültig in den Fokus. Und "Saggy" ist besessen davon, noch besser zu werden. In der französischen Hauptstadt wohnte er direkt neben der Halle, um die Anfahrt zu verkürzen und stattdessen lieber zu trainieren.

In Kiel nun scheint Sagosen trotz des durch die Corona-Pandemie holprigen Starts bereits angekommen. "Er hat keine Starallüren. Er ist sehr humorvoll, man kann sehr viel Spaß mit ihm haben", sagte Nationalspieler Patrick Wiencek im NDR über seinen neuen Mitspieler, der ihn am Kreis häufig bedienen dürfte.

Gemeinsam mit Domagoj Duvnjak könnte Sagosen Teil eines neuen Traumduos im Rückraum werden. Überhaupt dient Duvnjak als Vorbild für den Skandinavier. Der träumt seit seinem achten Lebensjahr davon, einmal Welthandballer zu werden.

© imago images/Grubisic

Sagosen weiß: "Ich muss liefern"

Bei den Zebras hat er nun nicht nur Duvnjak an seiner Seite, sondern auch Trainer Filip Jicha und Torhüter Niklas Landin - also den aktuellen und zwei frühere Welthandballer.

"Priorität haben die Titel, dann kommen die individuellen Preise", versichert Sagosen jedoch. Den ersten holte der 1,95 m große Rechtshänder bereits am vergangenen Samstag im weniger bedeutsamen Supercup gegen den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt. Bester Werfer? Sander Sagosen, sieben Treffer.

Doch er will mehr - und investiert dafür viel. Eine interne THW-Regel schreibt vor, dass ausländische Spieler nach zwei Monaten Deutsch sprechen können. Und Sagosen, gerade mal ein paar Wochen im Training, beantwortet Fragen bereits gut verständlich, greift nur manchmal aufs Denglisch zurück.

"Alle haben große expectations. Ich weiß auch, ich muss liefern", sagte er bei einem Sky-Interview.

Sagosen hätte woanders mehr Geld verdienen können

Es scheint, als könnte er in der "größten Handball-Stadt der Welt" noch weiter reifen.

"Du hast die beste Arena, die besten Fans - und hoffentlich auch die beste Mannschaft. Das ist so, so geil", schwärmte Sagosen, der an anderer Stelle sicherlich mehr Geld verdienen könnte. Doch er entschied sich für die Bundesliga und damit für den größeren Wettbewerb und die höhere Belastung.

Auch das sagt viel über den neuen Kieler Ausnahmespieler aus.