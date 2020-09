Drei Tage vor Supercup: Flensburg schlägt auch PSG

Der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat mit dem zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League für ein großes Ausrufezeichen gesorgt. Drei Tage vor dem Supercup gegen Meister THW Kiel drehte die kämpferisch starke Mannschaft von Trainer Maik Machulla beim französischen Champion Paris St. Germain das Spiel und setzte sich mit 29:28 (14:18) durch.

Mit 4:0 Punkten weisen die Flensburger damit eine bisher makellose Bilanz in der Gruppe A auf, die erste Begegnung hatte die SG in der vergangenen Woche mit 31:30 gegen den polnischen Topklub KS Kielce und Nationalkeeper Andreas Wolff gewonnen.

Am Mittwochabend war der Schwede Hampus Wanne mit sechs Treffern bester Werfer aufseiten der Norddeutschen, die zwischenzeitlich mit fünf Treffern zurückgelegen hatten. Zudem zeigte Keeper Benjamin Buric eine starke Leistung.

Am Donnerstag steht auch für den in der Spielpause zum Corona-Meister gekürten THW beim HBC Nantes das zweite Spiel an. Am Samstag treffen die beiden deutschen Topteams in Düsseldorf dann im Supercup aufeinander.