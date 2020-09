Champions League, Handball: THW Kiel gegen Nantes heute live im TV und Livestream

In der Handball-Champions-League empfängt der THW Kiel am 2. Spieltag der Gruppenphase Nantes. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

THW Kiel vs. Nantes: Datum, Start und Spielort

Die Partie in der Gruppenhase der Handball-Champions-League steigt am heutigen Donnerstag (24. September) um 18.45 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in der Wunderino-Arena in Kiel.

Auch Zuschauer sind zugelassen. "Es ist im Handball noch schlimmer als im Fußball, wenn die Ränge leer sind. Deswegen sind wir froh, dass wir immerhin wieder 2000 Leute in der Halle haben", sagte Patrick Wiencek vor dem Spiel.

THW Kiel - HBC Nantes heute live im TV und Livestream

Nur bei DAZN gibt es Live-Spiele der Handball-Champions-League. Der Streamingdienst besitzt die Exklusivrechte an der Königsklasse und überträgt alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge. Somit wird auch THW Kiel gegen den HBC Nantes live bei DAZN gezeigt.

Kommentator Sascha Staat und der ehemalige Bundesligaspieler Maik Thiele begleiten die Sendung. Der Beginn der Live-Berichterstattung ist heute Abend pünktlich zum Anpfiff um 18.45 Uhr.

THW Kiel: Trainer Filip Jicha verlängert langfristig

Nach dem 31:21-Erfolg in der vergangenen Woche beim kroatischen Meister HC Zagreb will die Mannschaft von Trainer Filip Jicha heute den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Der 38-Jährige hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das gaben die Kieler am Dienstag bekannt. Jichas ursprünglicher Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

"Ich freue mich sehr, dass ich zwei weitere Jahre mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten darf", sagte Jicha. 2019 trat er die Nachfolge des heutigen Bundestrainers Alfred Gislason an und wurde in der abgebrochenen Saison 2019/2020 gleich Meister.

Jicha kann heute allerdings nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Der dänische Weltklasse-Torwart Niklas Landin, der am Meniskus operiert worden ist, fehlt. Das Gespann zwischen den Pfosten bilden nun der deutsche Nationalkeeper Dario Quenstedt und Philip Saggau aus der U23.

