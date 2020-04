Handball-Bundesliga vor der Entscheidung: "Keine Zweifel mehr" am Abbruch der Saison

Die Handball-Bundesliga steht vor der Entscheidung. Am Dienstag könnte der Beschluss über einen vorzeitigen Abbruch der Saison fallen.

Die sorgenvollen Gedanken der Bosse kreisen bereits um die nächste Saison, ein vorzeitiges Ende der Handball-Bundesliga ist offenbar nur noch Formsache. "Ich habe keine Zweifel mehr daran, dass es zu einem Abbruch der Saison kommt," sagte Liga-Präsident Uwe Schwenker dem SID vor der mit Spannung erwarteten Videokonferenz der Verantwortlichen am Dienstagvormittag. Schon danach könnte der THW Kiel als erster deutscher Corona-Meister feststehen.

"Wir haben unsere Punkte in chronologischer Reihenfolge abgearbeitet und die Klubs transparent mitgenommen", sagte Schwenker. Es gebe keine Alternative mehr zu einem Abbruch, die Zeit sei nicht mehr da. Das sieht offenbar auch die große Mehrheit der 36 Erst- und Zweitligisten so, auch wenn die notwendige Dreiviertelmehrheit nach SID-Informationen am Montagmittag noch nicht vorlag. Offiziell können die Klubs bis spätestens Freitag über einen Saison-K.o. abstimmen.

Zuletzt hatten die Füchse Berlin um Geschäftsführer Bob Hanning noch angeregt, auch über Geisterspiel-Szenarien zu grübeln. Doch das ist offenbar vom Tisch. "Ich unterstütze es, wenn kreative Ideen im Handball eingebracht werden, aber man muss sie auch zu Ende denken", sagte Schwenker: "Es ist einfach nicht umzusetzen, daher hat der Vorschlag auch keine Zustimmung gefunden."

Die Sehnsucht nach Klarheit scheint groß in der Branche und der Abbruch wohl maximal eine Frage von Tagen. "Es wäre gut, bald einen Schlussstrich unter die Saison ziehen zu können und auch über die Wertung eine Klarheit zu haben", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi vom Spitzenreiter THW Kiel am Sonntagabend im NDR Sportclub.

HBL: "Komplette Annullierung nicht wahrscheinlich"

Er wünsche sich, dass sein Klub nun auch die Anerkennung für die Saison bekommt. Also den 21. Meistertitel, auf den die "Zebras" fünf Jahre warten mussten und der bei Anwendung der vom Deutschen Handballbund (DHB) empfohlenen Quotientenregel (Punkte geteilt durch Spiele) fix wäre. Dierk Schmäschke, Chef des Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt, hatte dem SID bereits bestätigt, eine derartige Entscheidung zu akzeptieren.

Im Gegensatz zum Eishockey und Volleyball deutet alles darauf hin, dass die HBL ihre Saison wertet. "Eine komplette Annullierung halte ich für nicht wahrscheinlich", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem Portal Sportbuzzer. Die Entscheidung läge im Verantwortungsbereich des Liga-Präsidiums, das bereits jetzt den Blick auch auf die kommende Saison richtet.

Denn die wirtschaftlichen Probleme der schwer getroffenen Bundesligisten sind mit einem vorzeitigen Ende der bislang unterbrochenen Saison nicht aus der Welt und die Klubs nicht gerettet. "Die Planungen für die Finanzierung der kommenden Saison sind praktisch nicht möglich", sagte Bohmann. Die existenziell wichtige Zeit beginne erst mit Beginn der nächsten Spielzeit, meint Schwenker.

Wann und in welchem Format die nächste Saison losgehen kann, ist noch nicht absehbar. Klar ist dagegen, dass die Corona-Pandemie dem Handball noch stark zusetzen wird.