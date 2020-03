DHB-Team: Bundestrainer Alfred Gislason holt Torhüter Silvio Heinevetter zurück

Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason holt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen Silvio Heinevetter zurück ins Nationalteam. Der bei der EM nicht berücksichtigte Torhüter der Füchse Berlin steht im deutschen Kader für den bevorstehenden Lehrgang des DHB-Teams, den Gislason am Montag in der Botschaft von Japan in Berlin bekannt gab.



"Das hängt auch damit zusammen, dass Andi Wolff am 11. März noch ein Ligaspiel in Polen hat und erst am 12. März zur Mannschaft stößt", sagte Gislason.

Beim Länderspiel am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande (18.00 Uhr/ARD), Gislasons Debüt als Nachfolger des freigestellten Christian Prokop, werde Wolff dann aber wie bei der EM zusammen mit Johannes Bitter das Torhüter-Gespann bilden.

Handball-EM, DHB-Abschlusszeugnis: Viel Luft nach oben - Duo sticht heraus © getty 1/18 Das DHB-Team hat die EM 2020 auf dem fünften Platz beendet. Welche Spieler haben überzeugt, von wem hätte man mehr erwartet? Das Abschlusszeugnis von SPOX. © getty 2/18 Andreas Wolff: Der Torhüter spielte mit 51 Paraden und 30 Prozent abgewehrter Würfe das statistisch schlechteste Turnier seiner DHB-Karriere. Hatte enorme Schwankungen in seinen Leistungen und war nicht der erhoffte Rückhalt. Note: 4,5. © getty 3/18 Johannes Bitter: Sein Comeback hat sich ausgezahlt. Bitter war meist dann zur Stelle, wenn Wolff schwächelte. Mauserte sich im Verlaufe des Turniers von der Nummer 2 zur Nummer 1. Seine Gesamtquote: 43 Paraden und 35 Prozent gehaltene Bälle. Note: 2. © getty 4/18 Uwe Gensheimer: Das Problem des Kapitäns bei dieser EM: Er ließ zu viele Chancen liegen. Erzielte 30 Tore bei einer für einen Außenspieler mauen Quote von 67 Prozent. Verwandelte außerdem lediglich vier von acht Siebenmetern. Note: 4,5. © getty 5/18 Patrick Zieker: Blieb bei seinen fast 30 Minuten Einsatzzeit gegen Spanien wirkungslos, präsentierte sich aber unter dem Strich bei seinem ersten Turnier einigermaßen ordentlich. Erzielte neun Tore bei 13 Würfen (69 Prozent). Note: 3,5. © getty 6/18 Fabian Böhm: Konnte nicht an seine starke Heim-WM 2019 anknüpfen und ärgerte sich darüber selbst am meisten. Gegen Spanien noch einer der besseren Akteure, ging gegen Kroatien nichts. Seine Gesamtausbeute: 13 von 23 (57 Prozent). Note: 4,5. © getty 7/18 Julius Kühn: War in der Vorrunde noch einer der besten deutschen Spieler, baute dann aber massiv ab. War vor allem in der zweiten Hälfte gegen Kroatien völlig von der Rolle. Erzielte 27 Tore und verbuchte eine Gesamtquote von 63 Prozent. Note: 4,5. © getty 8/18 Philipp Weber: War klar einer der Gewinner der EM. Weber brachte durch starke Einzelaktionen Schwung in den statischen Rückraum. Überzeugte vor allem gegen Kroatien. Verbuchte insgesamt 20 Tore (69 Prozent) und 18 Assists. Note: 2. © getty 9/18 Paul Drux: Überzeugte als Spielmacher eher selten. Schaffte es kaum, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Allerdings zeigte Drux in der Abwehr immer wieder starke Leistungen. Seine Ausbeute: Neun Tore (56 Prozent). Note: 4. © getty 10/18 Marian Michalczik: Setzte in der Vorrunde keine Akzente und musste zur Hauptrunde für Golla aus dem Kader weichen, ehe er gegen Tschechien und Portugal zurückkehrte und seine Sache besser machte. Hat Luft nach oben (3 Tore, 43 Prozent). Note: 3,5. © getty 11/18 Kai Häfner: Agierte vor allem in entscheidenden Situationen zu hektisch und nahm so teils unnötig schwierige Würfe. Dies erklärt seine maue Quote von 48 Prozent bei 21 Toren. War aber mit Abstand bester deutscher Vorlagengeber (26 Assists). Note: 4. © getty 12/18 David Schmidt: Der Debütant ist auf dem Niveau einer EM zumindest aktuell noch nicht ganz zu Hause, wie einige unglückliche Entscheidungen zeigen. Versenkte nur 8 von 17 Würfen (47 Prozent). Note: 4. © getty 13/18 Tobias Reichmann: Musste sich im Laufe des Turniers auf Rechtsaußen hinter Kastening einreihen, erwies sich aber trotzdem als zuverlässiger Siebenmeterschütze (18 von 21). Traf insgesamt 24 von 30 Würfen (80 Prozent). Note: 3,5. © getty 14/18 Timo Kastening: Der Neuling überzeugte mit seiner Lockerheit und Kaltschnäuzigkeit. Versenkte 27 seiner 34 Würfe (79 Prozent) und war gemeinsam mit Kühn bester deutscher Werfer. Überzeugte zudem in der Abwehr durch einige Steals. Note: 1,5. © getty 15/18 Jannik Kohlbacher: Spielte insgesamt nicht die ganz große Rolle. Zeigte immer wieder in der Abwehr Schwächen. Auch sein Fehlwurf gegen Kroatien Sekunden vor Schluss aus bester Position bleibt in Erinnerung. Seine Quote: 19 Tore, 73 Prozent. Note: 4. © getty 16/18 Hendrik Pekeler: In der Vorrunde noch mit Problemen, stabilisierte Pekeler die Abwehr immer mehr und übernahm klar die Chefrolle. War auch im Angriff die erste Option am Kreis und zeigte dabei überhaupt keine Nerven (15 von 15). Note: 1,5. © getty 17/18 Patrick Wiencek: Plagte sich wie auch Pekeler teils mit Verletzungsproblemen durch die EM, war wahrscheinlich auch deshalb relativ weit von seiner Glanzform entfernt. Konnte deshalb seiner Rolle als "Aggressive Leader" nur teils gerecht werden. Note: 4. © getty 18/18 Johannes Golla: Rückte zur Hauptrunde ins Team, fiel dann aufgrund von Übelkeit ausgerechnet gegen Kroatien aus. Machte seine Sache im Mittelblock aber unter dem Strich mehr als ordentlich und setzte auch offensiv Akzente (10 von 12). Note: 2,5.

DHB-Team plagen Verletzungssorgen: Auch Kapitän Gensheimer fehlt

Auch die beiden Rückraumspieler Steffen Weinhold (THW Kiel) und Franz Semper (Leipzig) kehren nach ihren verletzungsbedingten EM-Absagen in die Mannschaft zurück. Beim Lehrgang, der am kommenden Montag in Aschersleben beginnt, nicht dabei sind Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), der aufgrund einer Fußverletzung ausfällt, sowie die beiden verletzten EM-Fahrer Paul Drux (Berlin) und David Schmidt (Stuttgart).

"Wir haben nicht viel Zeit, um großartig was zu ändern, und ich will die Mannschaft nicht auf den Kopf stellen. Durch die Verletzungen musste ich trotzdem einige Änderungen vornehmen", sagte Gislason. Spielmacher Martin Strobel, den er gerne wieder dabei gehabt hätte, habe ihm "leider abgesagt, weil es gesundheitlich keinen Sinn macht".

Das Länderspiel gegen die Niederlande ist Gislasons Premiere auf der deutschen Trainerbank. Der Isländer hatte Anfang Februar die Nachfolge von Prokop angetreten und soll die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio führen. Die Partie gegen die Niederlande ist der letzte Härtetest vor dem entscheidenden Olympia-Qualifikationsturnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle (17. bis 19. April).

DHB-Kader für das Länderspiel gegen die Niederlande: