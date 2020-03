EHF Cup: Füchse wahren Chance auf das Final Four

Die Füchse Berlin haben im EHF-Cup ihre Chance auf die Teilnahme am Final Four gewahrt. Das Team des neuen Trainers Michael Roth, der erst am Freitag die Nachfolge des entlassenen Velimir Petkovic angetreten hatte, gewann in der Gruppe D gegen den spanischen Vertreter BM Logrona la Rioja mit 33:26 (15:14).

Das Hinspiel in Spanien hatte Berlin noch mit einem Tor verloren.

Bester Werfer der Füchse war in Abwesenheit der verletzten Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede Linkshänder Michael Müller mit acht Toren. Berlins Neuzugang, der lettische 2,15-m-Mann Dainis Kristopans, ist im EHF-Cup nicht spielberechtigt.